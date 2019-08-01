Общая аудитория II Европейских игр в соцсетях составила более 812 млн

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общая аудитория II Европейских игр в социальных сетях составила более 812 млн. Такие цифры журналистам в издательском доме "Беларусь сегодня" привела руководитель отдела маркетинга и PR Artox Media Digital Group Ксения Репина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ксения Репина отметила, что мониторинг активности проводился с помощью специальной программы. "Количество позитивных отзывов - более 125 тыс. - в шесть раз превзошли негативные. Мы также провели анализ упоминаний в соцсетях с аналогичным и сопоставимым событием - зимней Универсиадой в Красноярске. По данным, которые нам удалось собрать, старты в Красноярске упоминались более 209 тыс., и большая часть из них была из России. II Европейские игры собрали 239 тыс. упоминаний, из которых более 41% из-за рубежа", - рассказала она.

Одной из самых популярных стала группа II Европейских игр в Viber - 500 тыс. подписчиков.

Телевизионный сигнал со спортивных объектов II Европейских игр распространялся на 195 стран, соревнования посмотрели свыше 320 млн зрителей, телеаудитория за пределами европейского континента составила 111 млн.

По количеству часов вещания всех опередил польский медиахолдинг Polsat - 286 часов трансляции на четырех каналах. Белтелерадиокомпания заняла в этом списке второе место - 284 часа на трех каналах без учета "Беларусь 5. Интернет". Всего общий объем часов телевещания прошедшего в Минске спортивного форума составил более 3 тыс. часов на Европу и более 1 тыс. на другие регионы.-0-