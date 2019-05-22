Общественная медиаграмотность поможет в борьбе с фейковой информацией - эксперт

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие общественной медиаграмотности поможет в борьбе с фейковой информацией. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА декан факультета журналистики Национального университета "Одесская юридическая академия" Татьяна Кузнецова во время экскурсии по музею истории Великой Отечественной войны, организованной для участников XIV Белорусского международного медиафорума.

"Сегодня самое главное в борьбе с фейковой информацией - это общественная медиаграмотность. Если человек будет разумным, мыслящим, то он сможет проанализировать и понять, какая новость правдивая, а какая - фейковая, - отметила Наталья Кузнецова. - Я как декан факультета журналистики мечтаю о качественной журналистике, но для этого везде должны быть единые стандарты".

Журналист украинского канала UA TV Юлия Божко констатировала, что в Украине заблокированы некоторые социальные сети, которые распространяют фейковые новости и искаженную информацию, дезинформирующие людей. "К сожалению, людям удобнее и проще по пути на работу посмотреть соцсети вместо того, чтобы зайти на официальные сайты изданий. У нас начали работу общественники и волонтеры, которые учат людей медиаграмотности, и, что самое важное, учат со школы: как распознавать фейковую новость, научиться перепроверять ее, какие инструменты использовать", - сказала она.

Корреспондент азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Азиз Мамедов подчеркнул, что журналисты из 25 стран во время Белорусского международного медиафорума обсудят методы борьбы с фейковой информацией, что весьма полезно не только для постсоветского пространства, но и для мирового медийного сообщества.

Проректор по науке и инновациям Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Нозима Муратова рассказала, что в ее стране тоже наблюдается тенденция создания фейковых новостей. "Это важно обсуждать: профессионалы должны знать, как вести себя. Мы должны кооперироваться в плане фактчекинга и проверки международных источников, и тогда фейковые новости не будут настолько загружать и переполнять информационное поле, которое, к сожалению, формирует общественное сознание не всегда грамотно", - добавила она.

Нозима Муратова представит на медиафоруме Университет журналистики и массовых коммуникаций, который был открыт год назад. "В этом году мы открываем новое направление обучения - военной журналистике. Сегодняшний визит в музей истории ВОВ показал, насколько в военные годы была востребована коммуникация и журналистика, - сказала она. - На медиафоруме мы хотим огласить, что открыты к сотрудничеству в сфере масс-медиа и коммуникации, хотим наладить сотрудничество с белорусскими вузами".

XIV Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", который пройдет в Бресте 23-24 мая, соберет более 250 государственных и общественных деятелей, дипломатов, представителей экспертного и медийного сообщества, журналистов из 25 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, России, Сербии, США, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Франции, Эстонии.

Организаторами Белорусского международного медиафорума выступают Министерство информации, Постоянный комитет Союзного государства при поддержке Брестского областного исполнительного комитета, Межгосударственного фонда по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ, МИД Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, Белорусского союза журналистов.-0-