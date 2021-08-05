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05 августа 2021, 14:30

Общественное мнение стало более позитивным и взвешенным - Мусиенко прокомментировал итоги соцопроса

Фото из архива
Фото из архива

По заказу ЗАО "Второй национальный телеканал" с 5 по 21 июля Аналитический центр ЕсооМ с привлечением фонда "Украинская политика" провел республиканский опрос общественного мнения "Социальное мышление и медиасистемы". Опрошено 1890 респондентов в 126 населенных пунктах всех регионов Беларуси с соблюдением принципа репрезентативности для населения Беларуси от 18 лет по полу, возрасту, занятости, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Полученные результаты корреспонденту БЕЛТА прокомментировал директор Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко. На этот раз в центре внимания социологов - взгляд граждан на свое материальное положение и на международное сотрудничество Беларуси.

В частности, респондентам был задан вопрос: с какими государствами (международными организациями) Беларуси необходимо выстраивать взаимовыгодное сотрудничество в первую очередь? В июльском опросе представлен сравнительный анализ с данными, полученными во время февральского опроса, проведенного по заказу БЕЛТА.

"Мы хотели сравнить, как изменилось мнение людей за прошедшие полгода. На что бы я обратил здесь внимание, так это роль Китая. Она выросла практически в два раза с 15,3% в феврале до 27,6% в июле. Что касается ЕАЭС, то цифры остались практически такими же - 13,2% и 13,8% соответственно. Почти неизменным и низким осталось желание сотрудничества с США - 5,7% в феврале и 5,5% в июле. А вот ЕС немного просело с 17,6% до 14,8%. О чем все это говорит? Роль России мы все четко увидели, а роль Китая мы хотели бы увидеть более объемно в освещении инициатив. Ощущается востребованность во взаимодействии с Китаем. Поэтому, на мой взгляд, СМИ надо уделять этому внимание. Идет строительство футбольного стадиона и бассейна, медицинская помощь, экспортные поставки продовольствия - есть много поводов говорить о росте взаимодействия с КНР, - сказал Сергей Мусиенко. - Небольшое снижение России с 39,8% до 31,1% говорит о том, что есть взаимовыгодное сотрудничество, оно развивается, мы видим его плоды и результаты, и поэтому ситуация стала стабильной, не требующей активного подтверждения".

Белорусам также предлагалось оценить действия стран и объединений по отношению к событиям в нашей стране. "Это очень интересный вопрос, особенно в сравнении с предыдущими данными. И сразу заметный рост России - с 16,8% в феврале до 51% в июле. И февральское "скорее положительно" перемещается в июльское более четкое "положительно". Здесь же падение "отрицательно" и "скорее отрицательно". Это отражение того, что мы увидели воочию и благодаря СМИ - встречи глав государств, инициативы, реальная помощь. Мы увидели четкую поддержку России. И опять же значительный рост Китая: "положительно" - с 16,3% до 28%, "скорее положительно" - с 29% до 31,3%. "Затрудняюсь ответить"- по 22,1% у России и Китая - это то медийное поле, с которым надо работать, разъяснять, доносить информацию людям через самые различные каналы, включая общение с родными, знакомыми", - отметил руководитель EcooM.

На этом фоне заметно падение оценок позиций Польши - "скорее отрицательно" и "отрицательно" - 65,1% (в феврале - 42,4%) и Украины - 55,4% (39,7%). "У людей начали спадать розовые очки, или они просто наконец задумались. Но это во многом зависит от позиции самих этих стран: Польши, Украины и других, стремительное падение в оценках роли которых мы видим. Тенденция очень хорошо видна в сравнении. Мы видим двукратное падение у тех же стран Балтии. И это о многом говорит. В сравнении с февралем очень четко себя проявили США. В феврале "положительно" и "скорее положительно" - порядка 12%. Сейчас - только 3%. Страны через своих представителей доносят до нас свою позицию. Думающие люди это видят и отсюда такая отрицательная реакция, - подчеркнул Сергей Мусиенко. - Причем, как правило, это позиция лидеров этих стран. И людей (даже с белорусским паспортом), которые отстаивают свои и чужие интересы, а не Беларуси. И еще один важный момент: ни у кого нет такой цифры "затрудняюсь ответить", как у Великобритании - 56%. Эта уже цифра говорящая. О России так не отвечают, там все понятно людям. А здесь позиция какая-то хитрая - не вашим и не нашим. А кому и зачем? Как следствие, и отрицательное отношение сохранилось - 27,2%".

Значительное падение заметно и по ЕС. "Положительно" и "скорее положительно" - всего 2,7% и 12,3% против февральских 7,3% и 13%. "Скорее отрицательно" и "отрицательно" - 45,3%.

"В чем позитивная повестка дня Европейского союза вообще? Если бы те же авиационные санкции были введены после приезда представителей ЕС, разбора ситуации. Ведь это чрезвычайная ситуация была. Если бы мы этот самолет пропустили, не отреагировали бы, о бомбе на борту никому не сообщили бы и, не дай Бог, инцидент произошел в Вильнюсе, то эти "собаки" были бы на нас точно так же спущены. Или еще больше? Повод - вы не обеспечиваете авиационную безопасность. Вы не реагируете на террористические угрозы, своевременно не сообщаете партнерам. Это была заранее спланированная акция для иных целей. Сейчас потихоньку мы начинаем понимать, почему и зачем это происходило. Заметьте, никакая страна ЕС не поставила вопрос так: Протасевич признал свою вину, в чем проблема? Летайте. То есть речь не о Протасевиче, не о нашей оппозиции, а о транспортном коридоре, о доверии. Мы были гарантом безопасности в центре Европы. Введение против нас авиационных санкций - уже не позволяет говорить так о нас. Нас облетают. А это должно повлиять на мнение китайского партнера о нас и переключить его на Украину. Почему Украина впереди планеты всей кидается на нас? Вот вам и ответ. Ее содержать Англия за свой счет не хочет. Только китайские партнеры не захотели на Украину идти. Может, их там часто обманывали? Ну, не просчитали "заказчики" все здесь до конца. Но об этом же вслух никто не скажет. Сейчас вообще признавать свои ошибки на Западе не принято. Время такое", - пояснил директор EcooM.

Еще один вопрос, заданный белорусам: как изменилось ваше материальное положение за последний год? "Существенно улучшилось" - так ответили 2,9% опрошенных, "незначительно улучшилось" - 6,9%, "не изменилось" - 41%, "незначительно ухудшилось" - 28,3%, "существенно ухудшилось" - 5,3%.

"Тут ответы показательные, потому что это год ковидных ограничений во всем мире. Но мы живем в ситуации, когда у нас нет локдаунов, карантинов, комендантского часа, драконовских мер, ограничений. За полгода у 3% населения произошло улучшение материального положения и не изменилась ситуация у 40% опрошенных. Да, есть незначительное ухудшение, но оно было и в феврале. Часто мы сталкиваемся с тем, что это какая-то установка, социальное мышление. Мне плохо. А в чем плохо? Нет ответа", - добавил Сергей Мусиенко.

В продолжение темы предлагался вопрос: если ваша жизнь ухудшается, то, как вы думаете, кто в этом виноват? "Этот вопрос был в июльском опросе. Но тогда он был открытым. В этот раз мы сгруппировали ответы на основании того, что прозвучало тогда от людей. При этом оставив позицию "другое". Выросло "правительство других стран" - с 2,9% до 4,7%. "Мировая конъюнктура" - с 4,6% до 13,1%. Это осознание приходит к нам в том числе благодаря работе СМИ, их четкому разъяснению, что происходит в других странах, к примеру: Германии, Франции, Испании, причем даже среди людей, которые гордятся, что не смотрят наше ТВ или не читают газет. В феврале это ощущение "ухудшилось существенно" в какой-то степени переносилось на правительство и главу государства. Сейчас же мы увидели совершенно другую картину: "политическая оппозиция" - рост с 7,3% до 12,2%. "Нет ответа" - 22%. Но сюда входят те, кто даже не задумывался об этом. Ну, ухудшилось. Кто виноват? Не знаю. Часто в этом вопросе многие дописывали: а ничего не поменялось. И это тоже позитивный момент, который мы увидели. Вообще, в сравнении с февралем общественное мнение стало более позитивным и взвешенным. Мы даже не говорим сейчас кто за кого. Люди начали просто разбираться, задумываться. Если человек хочет разобраться в ситуации - у него есть такая возможность", - констатировал Сергей Мусиенко.

БЕЛТА.-0-

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