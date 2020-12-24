Общественное объединение "Мир без границ" отмечает 20-летие

БОО "Мир без границ" в этом году отмечает 20-летие своей деятельности. Объединение занимается поддержкой детей с инвалидностью и детей в конфликте с законом, часть из которых проживает в институциональных учреждениях (домах-интернатах и закрытых учреждениях). За время существования "Мира без границ" в интересах детей были реализованы многие идеи и начинания, в том числе посредством имплементации на законодательном уровне.

Начиналась история объединения "Мир без границ" с организации оздоровления белорусских детей за рубежом. За 20 лет около 6200 мальчиков и девочек из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, отдохнули в Италии. С годами направления деятельности расширялись: помощь разным группам детей, работа с родителями, специалистами и сотрудниками государственных органов.

С 2006 года усилиями объединения в страну было привлечено более 2,9 млн евро, из которых 25 % инвестировано в сферу образования и социальной защиты.

– 20 лет – немалый срок, за который мы помогли восстановить дееспособность более 50 воспитанников домов-интернатов, оказали помощь в ресоциализации более 200 детям с инвалидностью и более 500 детям в конфликте с законом, включая выпускников закрытых учреждений. За эти годы мы выстроили дружественные связи с зарубежными и белорусскими общественными организациями, специалистами, организациями системы ООН и сотрудниками министерств и ведомств. Мы дорожим каждым партнером, ведь только общими усилиями мы делаем жизнь детей лучше, – отмечает председатель БОО "Мир без границ" Алексей Ананенко.

Для детей уязвимых групп "Мир без границ" ежегодно проводит творческие мероприятия. В этом году совместно с Министерством труда и социальной защиты 12 раз прошел творческий фестиваль для воспитанников домов-интернатов "Мечты сбываются". С 2008 года объединение организует для детей и молодых людей с инвалидностью республиканские спартакиады, в которых уже приняли участие более тысячи воспитанников домов-интернатов. Бочче, легкая атлетика, футбол, новус, настольный теннис – таков перечень видов спорта, в которых участвуют юные чемпионы. Многие из них затем становятся участниками и призерами паралимпийского движения.

– Вовлекая детей с инвалидностью и детей в конфликте с законом в творческие активности, мы тем самым помогаем им освоить социальные нормы и культурные ценности. С 2007 года наше объединение инициирует и организует такие мероприятия на республиканском уровне. Мы видим, как раскрываются способности ребенка, как он решается на поступки, которые раньше казались ему не под силу. Этот метод показал свою эффективность, – рассказал ведущий специалист БОО "Мир без границ" Валентин Чернякевич.

В этом году объединение "Мир без границ" провело восьмую инклюзивную акцию "Большое искусство руками маленьких людей", которая создана для ресоциализации детей в конфликте с законом и детей с инвалидностью. Ребята организовали две мобильные выставки, поставили три театральных спектакля и две шоу-программы, суммарно собравшие более 5 тысяч зрителей. КВН "Осенний марафон", который объединение ежегодно проводит на базе специального учебно-воспитательного учреждения "Могилевское государственное специальное профессионально-техническое училище № 2 закрытого типа деревообработки", дает возможность детям в конфликте с законом повысить их правовую культуру.

"Мир без границ" также ведет комплексную работу с сотрудниками социальной сферы. За время существования объединения более 600 специалистов в области образования и около 400 специалистов социальной защиты ознакомились с новыми подходами в организации профильной деятельности. Из них 100 посетили обучающие мероприятия за рубежом.

С 2018 года БОО "Мир без границ" осуществляет проект "Знать, чтобы помогать", направленный на поддержку детей с инвалидностью и реализацию их прав. В рамках проекта группа экспертов разработала методическое пособие по обучению правам детей с инвалидностью, межведомственную систему мониторинга реализации прав детей в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, серию плакатов и правовую игру.

БОО "Мир без границ" содействует разработке и реализации общегосударственных и региональных программ, направленных на улучшение условий жизни детей и молодежи. В 2019 году в рамках проекта "Шаг навстречу" объединение создало Дорожную карту деинституционализации детей, находящихся на воспитании в Ивенецком доме-интернате.

Справочно: "Мир без границ" – международное благотворительное общественное объединение, которое с 2000 года работает с детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации. Основной спонсор объединения – шведская благотворительная организация "ЭРИКС Партнер по развитию" (ранее "Помощь Эрика").

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