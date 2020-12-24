ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 24 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:05 Минтруда организовало новогодние праздники в детских домах-интернатах Общество
12:00 ЕАЭС выстоял в условиях пандемии - Малкина Экономика
11:53 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси в выходные Общество
11:48 В Армении полиция начала задерживать протестующих у здания правительства В мире
11:47 Студент БГУ стал серебряным призером Кубка мира по самбо Спорт
11:44 Общественное объединение "Мир без границ" отмечает 20-летие Общество
11:40 Новые дошкольные учреждения откроются в Минской области 30 декабря Регионы
11:37 Совет ЕЭК утвердил перечень молочной продукции для маркировки Экономика
11:33 Гололедица, дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 25 декабря Общество
11:27 В России за сутки выявили 29 935 заразившихся COVID-19 - максимум с начала пандемии В мире
11:26 Чемпионат Беларуси по грэпплингу стал одним из этапов отбора на ЧЕ Спорт
11:26 В Нью-Йорке выявили случай острой аллергии на вакцину BioNTech и Pfizer В мире
11:09 В Слуцке спасли женщину, стоявшую снаружи ограждения балкона Происшествия
11:05 Более 90% нарушений в сфере трудовых отношений оперативно устранены по требованию профсоюзов Общество
11:00 Минфин предлагает обсудить изменения в закон о рынке ценных бумаг Экономика
10:48 ГАИ Гродненской области усилит контроль за нетрезвыми водителями Регионы
10:45 Конкурс "Человек Дела – 2020" Экономика
10:41 В Великобритании магазины снова ограничивают продажу яиц и туалетной бумаги В мире
10:34 Пара из Гомеля предстанет перед судом за злостное хулиганство и оскорбление Президента Происшествия
10:33 На пожаре в Логойском районе спасен хозяин квартиры Происшествия
10:24 Китай одобрил новую инактивированную вакцину от коронавируса Sinopharm В мире
10:21 Незаконный ввоз более 400 кг черной икры пресекли гродненские таможенники Происшествия
10:21 Белагропромбанку передадут акции "Полесья" и Светлогорского ЦКК для реструктуризации задолженности Экономика
10:17 Мужчина спасен при пожаре в пятиэтажке в Гродно Происшествия
10:11 Страны ЕАЭС унифицируют требования к импортируемой племенной продукции Экономика
10:09 В Минске с поличным задержали распространителя наркотиков Происшествия
10:05 В Украине с начала пандемии заразились более 1 млн человек В мире
10:03 В Калинковичском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
09:59 Обнаруженная в Великобритании новая разновидность коронавируса впервые была выявлена в ЮАР в октябре В мире
09:58 Около 90 новогодних деревьев подарили лесхозы учреждениям образования Могилевской области Регионы
Все новости
Все новости
Общество
24 декабря 2020, 11:44

Общественное объединение "Мир без границ" отмечает 20-летие

БОО "Мир без границ" в этом году отмечает 20-летие своей деятельности. Объединение занимается поддержкой детей с инвалидностью и детей в конфликте с законом, часть из которых проживает в институциональных учреждениях (домах-интернатах и закрытых учреждениях). За время существования "Мира без границ" в интересах детей были реализованы многие идеи и начинания, в том числе посредством имплементации на законодательном уровне.

Начиналась история объединения "Мир без границ" с организации оздоровления белорусских детей за рубежом. За 20 лет около 6200 мальчиков и девочек из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, отдохнули в Италии. С годами направления деятельности расширялись: помощь разным группам детей, работа с родителями, специалистами и сотрудниками государственных органов.

С 2006 года усилиями объединения в страну было привлечено более 2,9 млн евро, из которых 25 % инвестировано в сферу образования и социальной защиты.

– 20 лет – немалый срок, за который мы помогли восстановить дееспособность более 50 воспитанников домов-интернатов, оказали помощь в ресоциализации более 200 детям с инвалидностью и более 500 детям в конфликте с законом, включая выпускников закрытых учреждений. За эти годы мы выстроили дружественные связи с зарубежными и белорусскими общественными организациями, специалистами, организациями системы ООН и сотрудниками министерств и ведомств. Мы дорожим каждым партнером, ведь только общими усилиями мы делаем жизнь детей лучше, – отмечает председатель БОО "Мир без границ" Алексей Ананенко.

Для детей уязвимых групп "Мир без границ" ежегодно проводит творческие мероприятия. В этом году совместно с Министерством труда и социальной защиты 12 раз прошел творческий фестиваль для воспитанников домов-интернатов "Мечты сбываются". С 2008 года объединение организует для детей и молодых людей с инвалидностью республиканские спартакиады, в которых уже приняли участие более тысячи воспитанников домов-интернатов. Бочче, легкая атлетика, футбол, новус, настольный теннис – таков перечень видов спорта, в которых участвуют юные чемпионы. Многие из них затем становятся участниками и призерами паралимпийского движения.

– Вовлекая детей с инвалидностью и детей в конфликте с законом в творческие активности, мы тем самым помогаем им освоить социальные нормы и культурные ценности. С 2007 года наше объединение инициирует и организует такие мероприятия на республиканском уровне. Мы видим, как раскрываются способности ребенка, как он решается на поступки, которые раньше казались ему не под силу. Этот метод показал свою эффективность, – рассказал ведущий специалист БОО "Мир без границ" Валентин Чернякевич.

В этом году объединение "Мир без границ" провело восьмую инклюзивную акцию "Большое искусство руками маленьких людей", которая создана для ресоциализации детей в конфликте с законом и детей с инвалидностью. Ребята организовали две мобильные выставки, поставили три театральных спектакля и две шоу-программы, суммарно собравшие более 5 тысяч зрителей. КВН "Осенний марафон", который объединение ежегодно проводит на базе специального учебно-воспитательного учреждения "Могилевское государственное специальное профессионально-техническое училище № 2 закрытого типа деревообработки", дает возможность детям в конфликте с законом повысить их правовую культуру.

"Мир без границ" также ведет комплексную работу с сотрудниками социальной сферы. За время существования объединения более 600 специалистов в области образования и около 400 специалистов социальной защиты ознакомились с новыми подходами в организации профильной деятельности. Из них 100 посетили обучающие мероприятия за рубежом.

С 2018 года БОО "Мир без границ" осуществляет проект "Знать, чтобы помогать", направленный на поддержку детей с инвалидностью и реализацию их прав. В рамках проекта группа экспертов разработала методическое пособие по обучению правам детей с инвалидностью, межведомственную систему мониторинга реализации прав детей в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, серию плакатов и правовую игру.

БОО "Мир без границ" содействует разработке и реализации общегосударственных и региональных программ, направленных на улучшение условий жизни детей и молодежи. В 2019 году в рамках проекта "Шаг навстречу" объединение создало Дорожную карту деинституционализации детей, находящихся на воспитании в Ивенецком доме-интернате.

Справочно:

"Мир без границ" – международное благотворительное общественное объединение, которое с 2000 года работает с детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации. Основной спонсор объединения – шведская благотворительная организация "ЭРИКС Партнер по развитию" (ранее "Помощь Эрика").

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети организация юбилей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Минтруда организовало новогодние праздники в детских домах-интернатах
Фото из архива Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси в выходные
Фото из архива Гололедица, дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 25 декабря
Фото из архива Более 90% нарушений в сфере трудовых отношений оперативно устранены по требованию профсоюзов
Фото "Белавиа" "Белавиа" получила первый самолет нового поколения Embraer E195-E2
Петр Петровский. Фото из архива Петровский: государство является гарантом религиозного мира и сотрудничества
Главное
Фото из архива Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2021 год: рост ВВП на 1,8%, инфляция в пределах 5%
Минтруда разъяснило изменения в оплате труда бюджетников в новом году
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1922 пациента с COVID-19, выписаны 2272
С Рождеством и с Новым годом! И с новой квартирой на лучших условиях праздничной Акции!
Топ-новости
ЕАЭС выстоял в условиях пандемии - Малкина
Минфин предлагает обсудить изменения в закон о рынке ценных бумаг
Конкурс "Человек Дела – 2020"
Гололедица, дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 25 декабря
Более 90% нарушений в сфере трудовых отношений оперативно устранены по требованию профсоюзов
Петровский: государство является гарантом религиозного мира и сотрудничества
"Белавиа" получила первый самолет нового поколения Embraer E195-E2
Новые дошкольные учреждения откроются в Минской области 30 декабря
В Беларуси снова разрешили продажу бенгальских огней и хлопушек
Турецкая делегация планирует посетить Беларусь в январе 2021 года
Заявленные инвестиции резидентов "Великого камня" оцениваются в более чем $1,2 млрд
Гайдукевич: белорусская оппозиция живет прошлым, а не современной политической реальностью
Экипажи ГАИ помогут водителям, оказавшимся в сложной ситуации на дороге
Пиневич: акция "Наши дети" - это больше, чем просто поздравления
Народный депутат Украины Евгений Шевченко о ситуации в Беларуси
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.