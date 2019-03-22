Общественное обсуждение изменений в закон о лекарственных средствах продлится до 31 марта

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект изменений в закон о лекарственных средствах можно обсудить на Правовом форуме Беларуси по 31 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить в Минздрав как организатору общественного обсуждения на электронный адрес pharmi@belcmt.by.

Предполагается приведение законодательства в соответствие с актами ЕАЭС для выполнения принятых международных обязательств и углубления интеграции в сфере обращения лекарственных средств в едином экономическом пространстве и международной торговле в целом.

Что касается изменений, в частности, вводится ответственность держателя регистрационного удостоверения за безопасность, эффективность и качество лекарственного препарата, а заявителя - за достоверность информации, содержащейся в представленных ими документах и данных регистрационного досье. Появится норма, в соответствии с которой будет возможность применения оригинальных лекарств, находящихся в процессе клинических исследований (испытаний), у пациентов с жизнеугрожающими и серьезными инвалидизирующими заболеваниями в рамках раннего доступа к новым методам лечения.

В целом нормы проекта закона направлены на обеспечение защиты здоровья населения, совершенствование лекарственного обеспечения и регулирования обращения лекарств, а также исключение коррупционных рисков.-0-