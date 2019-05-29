Общественное самоуправление стоит активнее вовлекать в процесс принятия решений - Василевич

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальное общественное самоуправление стоит активнее вовлекать в процесс принятия решений. Такое мнение высказал заведующий кафедрой конституционного права БГУ заслуженный юрист Беларуси Григорий Василевич на круглом столе "Местное самоуправление: на пути к совершенствованию" в пресс-центре БЕЛТА.

"Люди, работающие в ОТОСах (органах территориального общественного самоуправления. - Прим. БЕЛТА), должны быть активными участниками (хотя бы с правом совещательного голоса) на сессиях местных Советов депутатов при решении кадровых, программных, бюджетных вопросов и др. Они еще ближе к гражданам, чем депутаты, и их голос должен быть услышан. Полагаю, делать это можно уже сейчас", - сказал Григорий Василевич.

Также, по его словам, необходим обмен опытом между областями. Завкафедрой считает необходимым создание республиканской ассоциации местного самоуправления.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Татьяна Конончук считает важным для совершенствования местного самоуправления содействовать самоорганизации граждан по месту жительства. "На практике мы мало используем инициативу граждан. Хотя опыт реализации программ международной технической помощи показывает, что на местах рождаются очень востребованные населением инициативы. Причем люди в первую очередь предлагают решить не свои личные, а именно общественные вопросы: обустроить детскую площадку на территории населенного пункта, очистить озеро, уделить внимание особо охраняемой природной территории, - сказала она. - Такое коллективное сознание - это наше достояние. В этом плане мы можем совершенствовать законодательные механизмы".

Причем сегодня стоит задача не просто каким-то коренным образом изменить законодательство, касающееся деятельности населения по решению вопросов местного значения, а конкретизировать, детализировать механизмы, уточнила Татьяна Конончук.

В продолжение дискуссии депутат высказала мнение, что вопросы будут решаться более эффективно, если вместо использования такого инструмента, как обращения граждан, вести диалог с населением. Если, планируя программу, составляя план на следующий год, собрать представителей органов территориального общественного самоуправления города, района и обсудить приоритеты: где необходимо отремонтировать участок дороги, решить вопрос водообеспечения, социальной защиты населения, люди будут видеть, что именно нужно сделать в первую очередь и какова концентрация ресурсов, и ряд вопросов будет снят.-0-