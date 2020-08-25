Общественные объединения Беларуси выступают за усиление роли родителей в воспитании детей - Кадлубай

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В приемную Национальной комиссии по правам ребенка поступают письма от молодежных, детских и иных общественных объединений с просьбой обратить серьезное внимание на усиление роли родителей в воспитании детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил ответственный секретарь комиссии, заместитель министра образования Александр Кадлубай.

"Меньше недели остается до начала нового учебного года, праздника, который в нашей стране традиционно отмечается широко и торжественно. Однако сложившаяся в настоящее время социально-политическая ситуация втягивания детей в политические игры взрослых у большинства белорусских граждан и педагогических работников вызывает опасение. Это недопустимо, - отмечается в обращении в Национальную комиссию. - 1 сентября дети должны сесть за парты, получать знания, заниматься в кружках по интересам, спортивных секциях".

Члены комиссии обратились к родителям с призывом. "Мы озабочены той ситуацией, которая складывается в преддверии нового учебного года. Нет ничего более ценного для каждого родителя, чем благополучие ребенка и его безопасность. Ответственность родителей за воспитание детей закреплена в нормативных правовых актах Беларуси. Мы призываем вас к бдительности и благоразумию. Оградите наших детей от воздействия деструктивных сил, не позволяйте детям принимать участие в митингах. Помните, мы должны создать нашим детям безопасную среду, воспитывая детей - граждан нашей страны. Пусть 1 сентября традиционно будет праздником для наших детей. Берегите себя и свои семьи, оставайтесь дома", - подчеркнули они.

Этот год сопряжен с множеством глобальных вызовов, которые поставили на повестку дня и вопросы защиты наших детей. "Последние события обострили эти вопросы с новой силой. Считаем необходимым рассмотреть данные вопросы на внеочередном расширенном заседании Национальной комиссии по правам ребенка с целью консолидации усилий всех заинтересованных субъектов и выработки единых своевременных мер по недопущению нарушений прав детей, обеспечению других их базовых прав (на семью, образование), а также новых форм поддержки и защиты ребят. Все поступившие обращения уже рассматриваются компетентными специалистами", - добавили в комиссии. -0-