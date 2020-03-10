Общественные объединения смогут обменяться опытом на семинаре в Минске

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественные объединения, зарегистрированные в 2019-2020 годах, смогут обменяться опытом и обсудить проблемы на семинаре, который пройдет 25 марта в Министерстве юстиции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Участниками мероприятия, как ожидается, станут представители вновь созданных общественных объединений, а также министерств юстиции, по налогам и сборам, труда и соцзащиты и др.

Представители государственных органов расскажут о наиболее актуальных вопросах законодательства, а также затронут в своих выступлениях и другие темы.

Семинар проводится бесплатно.

В Беларуси за 2019 год зарегистрировано 98 новых общественных объединений, из них 17 республиканских и 81 местное. По сравнению с 2018-м общее количество зарегистрированных общественных объединений увеличилось на 2,5% (с 2923 на 1 января 2019 года до 2995 на 1 января 2020-го).-0-