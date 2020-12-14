Общество должно противостоять попыткам героизации нацизма - эксперт

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современное общество должно противостоять попыткам героизации нацизма. Такое мнение высказал вице-президент Петровской академии наук и искусств, зампредседателя Российско-Белорусского братства, автор материалов, касающихся белорусско-российской дружбы, Андрей Антонов во время круглого стола "Актуальные вопросы сохранения исторической памяти. Противодействие героизации нацизма", который прошел в студии Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сохранение исторической памяти и защита общества от негативных тенденций, таких как героизация нацизма, конечно, очень важны для современного человечества. Любой народ жив, пока живы его культура и история. Это старое выражение мы не должны забывать. Творческая и научная общественность должна всячески способствовать тому, чтобы наша подлинная история была защищена", - сказал Андрей Антонов.

Он уверен, что память о Великой Отечественной войне, о героизме советского народа, людей многих национальностей - белорусов, русских, татар, евреев, украинцев, - проявленном в годы войны, должна быть сохранена и передана последующим поколениям. Вместе с тем, по словам эксперта, "сегодняшние тенденции, которые в основном идут с запада, заставляют нас принимать ответные меры по защите нашей истории и нашего общества".

В связи с этим он привел негативные примеры такого влияния. В частности, эксперт отметил, что в 2016 году в России была попытка защиты докторской диссертации, в которой автор представил коллаборационистов, предателей, изменников родины борцами со сталинским режимом. "Насколько мне известно, эта докторская диссертация в конечном итоге была отвергнута ВАКом и вышестоящими инстанциями. И слава богу, что она не прошла", - заметил Андрей Антонов.

Эксперт считает, что подобные явления были пробными шагами по изучению общественного мнения: насколько российское общество готово сопротивляться такой негативной тенденции, как героизация изменников родины и коллаборационистов.

"В последние месяцы мы видим, как агрессивное, крикливое меньшинство на улицах города-героя Минска и других городов Беларуси ходит с этими бело-красно-белыми флагами, которые являются явными символами коллаборационистов. Это вызывает возмущение, подобные вещи должны пресекаться, - уверен эксперт. - Думаю, не зря сейчас в белорусском обществе организована дискуссия по поводу принятия мер, которые бы противодействовали героизации нацизма".

Андрей Антонов в этой связи заметил, что в российском Уголовном кодексе есть статья, которая предусматривает реальную уголовную ответственность за реабилитацию нацизма. Есть и административная ответственность за пропаганду нацизма и нацистской символики. Он считает, что ужесточение мер за реабилитацию нацизма было бы оправданным и в Беларуси. "Думаю, дальнейшие действия по защите белорусского общества, конечно, будут оправданны, - сказал он. - И российское общество должно предпринимать серьезные шаги по защите нашей нравственности, духовной составляющей, своей истории. Совместные усилия России и Беларуси в этом направлении должны дать позитивные плоды. Тем более мы живем в Союзном государстве и совместными усилиями должны защищать и нашу историю, и наше общество", - заключил он.-0-