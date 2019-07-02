Общество должно знать и помнить правду о Великой Отечественной войне - Гусаков

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси академик Владимир Гусаков во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого" сегодня возложил цветы к обелиску в Уручье, который воздвигнут в память о 30 тыс. военнопленных, советских воинов, партизан и мирных жителей, расстрелянных в 1941-1943 годах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

"Сегодня в Беларуси делается все необходимое, чтобы общество и новые поколения знали и помнили правду о Великой Отечественной войне. На местах боев и захоронений павших воинов и партизан установлены и бережно сохраняются тысячи памятников и мемориальных комплексов", - отметил Владимир Гусаков.

Фото НАН Беларуси

По его словам, ученые-историки проводят большую работу по восстановлению имен тех, кто до сих пор покоится в безымянных могилах. В частности, сотрудники Института истории НАН Беларуси помогли найти сведения о погибших героях, имена которых выбиты на мемориальной плите обелиска в Уручье.

"Активные поиски в этом направлении продолжаются, ведь еще не все имена погибших нанесены на памятные плиты", - добавил руководитель НАН.

Также в церемонии приняли участие академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Александр Коваленя, главный ученый секретарь академии наук, председатель Совета молодых ученых НАН Андрей Иванец.

Продолжается акция "Беларусь помнит. Помним каждого", в ходе которой по всей республике проходят возложения венков у мемориалов в память погибших в годы Великой Отечественной войны, организованы минуты молчания.-0-