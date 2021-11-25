Общество дружбы "Германия-Беларусь" заявило о трудностях в реализации инициатив между двумя странами

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общество дружбы "Германия - Беларусь" опубликовало на своем сайте заявление о текущей ситуации в белорусско-европейских отношениях, сообщает БЕЛТА.

Эта организация гражданского общества объединяет граждан ФРГ и Беларуси. В заявлении сказано, что организация очень обеспокоена текущим кризисом между ЕС и Республикой Беларусь, "особенно в связи с существующими трудностями, а точнее невозможностью осуществления своих задач по взаимодействию с народом Республики Беларусь, достижения намеченных целей в области культуры, спорта и науки, как и множества других дружеских инициатив, которые в настоящее время реализуются между Германией и Беларусью".

Например, на днях два представителя правления общества Эдгар Вейлер и Франц Блюм отметили, что визиты в Беларусь или проведение конференций в стране в настоящее время практически невозможны или возможны лишь в условиях существенных трудностей. Свое влияние оказывает и напряженная ситуация, которая сложилась на восточных границах ЕС (или западных границах Республики Беларусь).

По мнению общества дружбы "Германия - Беларусь", эту крайне опасную ситуацию можно разрешить, инициировав и продолжив обширные дипломатические переговоры на всех уровнях. Обнадеживающим шагом в этой связи выглядят переговоры с Беларусью, инициированные и.о. Федерального канцлера ФРГ, а также представителем ЕС по иностранным делам. Такие меры необходимо продолжать, углублять и дополнять.

"Только путем диалога, а не при помощи ограничительных мер можно найти выход из всех кризисов и достичь устойчивых результатов. Как правило, санкции влияют только на экономическую составляющую относительного благосостояния значительной части населения, в основном более бедной части населения", - отмечено в заявлении.

Так, действующие ограничения на поездки затруднили сотрудничество более 100 организаций городов-побратимов Германии и Беларуси, инициатив по оказанию помощи детям в пострадавших от Чернобыльской катастрофы регионах и множества других гуманитарных проектов в рамках двустороннего взаимодействия.-0-