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29 июня 2020, 16:21

Обществу сейчас очень важно сплотиться ради будущего наших детей - педагог

Фото из архива
Фото из архива

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обществу сейчас очень важно сплотиться, чтобы самому определять развитие государства, в котором предстоит жить нам и нашим детям. Такое мнение высказала журналистам заместитель директора по воспитательной работе средней школы №3 Борисова Наталья Гринь после встречи Президента с педагогическим активом, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Гринь отметила большую роль государства в развитии системы образования в стране. "Поддержка государства видна в нашей работе во всем, в том числе в материальной помощи, оснащении материально-технической базы. Благодаря этому применяется много инновационных технологий в образовательном процессе. Это большой прорыв и шаг вперед", - считает специалист. Однако в погоне за новыми технологиями не стоит забывать и о простом человеческом общении, убеждена она. "Детей нужно больше обращать к жизни без гаджетов. Потому что порой они не ориентируются, что для них действительно важно и нужно в мире интернета, и тогда мы, взрослые, учителя, должны им помочь. Как говорят, все новое - хорошо забытое старое, поэтому надо брать положительные примеры из прошлого и применять в настоящем, как это происходит, например, со стройотрядовским движением", - сказала Наталья Гринь.

В этом году работникам системы образования пришлось столкнуться с новыми вызовами, связанными с появлением коронавируса. Ситуация оказалась сложной для всех жителей страны и для педагогов в том числе. В таких обстоятельствах важно не оставаться безучастными, считает педагог. "Самое главное сейчас - что мы должны сплотиться, сами для себя строить государство, в котором будем жить мы и наши дети", - сказала она.-0-

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