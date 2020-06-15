Общий конкурс в Лицей БГУ составил 6,6 человека на место

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лицее Белорусского государственного университета подвели итоги приемной кампании. Общий конкурс составил 6,6 человека на место, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Всего в этом году было подано более 1730 заявлений. "Наибольшее количество документов принято в биологические классы - 286. Конкурс здесь равен 6,5 человека на место", - отметили в пресс-службе.

В математический класс зарегистрировались 217 абитуриентов (конкурс - 9,9 человека на место), в физический - 208 (9,5), в гуманитарный - 198 (9). В информатико-математический класс подали документы 165 парней и девушек (конкурс достиг 7,5 человека на место), в химический - 119 (5,4), в историко-обществоведческий - 90 (4,1), филологический - 69 (3,1).

В этом году в лицее БГУ впервые проводился набор по экономическому, информатико-физическому и лингвистическому профилям. "Первый ориентирован на изучение математики и английского языка, второй - физики и информатики, третий - истории Беларуси и английского языка. В эти классы подано 191, 108 и 86 заявлений соответственно, при распределении 8,7, 4,9 и 3,9 человека на место", - рассказали в пресс-службе.

В 10-е классы в лицее зачисляли по результатам двух письменных вступительных испытаний. Приняты 264 учащихся и сформировано 12 классов по 22 человека. Среди лицеистов 73% минчане и 27% - представителей всех областей Беларуси. "Новшеством нынешней вступительной кампании стало расширение функционала личного кабинета абитуриента. Результаты экзаменов можно было узнать через этот электронный ресурс, где были размещены отсканированные ответы абитуриентов и ключи к заданиям", - отметили в пресс-службе Белгосуниверситета.

В этом году все абитуриенты поступали на общих основаниях в связи с участием в заключительном этапе республиканской олимпиады только одиннадцатиклассников. При полупроходном балле приоритет отдавался лауреатам областного или минского городского этапа олимпиад.-0-