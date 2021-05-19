Обследование пострадавшего во время пожара костела в Будславе завершат к концу июня

19 мая, Будслав /Корр. БЕЛТА/. Полное обследование пострадавшего во время пожара костела Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе завершат к концу июня. Об этом сегодня сказал директор НПУП "Стройреконструкция" Геннадий Малашук во время встречи по вопросам восстановления исторического объекта в Будславе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время пожара огонь уничтожил крышу, пострадал центральный купол с ценными фресками и своды, обнажилась старинная кладка. Это то, что заметно невооруженным глазом и точно требует восстановления. Костел продолжают детально обследовать для определения полного комплекса проблем, предварительный отчет подготовят к 30 мая, окончательный - к 30 июня", - сказал Геннадий Малашук.

После получения предварительного отчета начнется подбор организации, которая разработает проект реконструкции и примется за восстановление объекта.

Возгорание произошло в костеле утром 11 мая. Прихожан в здании не было, о пожаре сообщил ксендз. На место прибыла специальная и аварийно-спасательная техника, была организована эвакуация ценностей. Локализация пожара осложнялась тем, что первоначально горели деревянные конструкции в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия. По факту возгорания возбуждено уголовное дело. Причины пожара выясняются.-0-

Турчин поручил разработать проект временной кровли для костела в Будславе

Турчин: мы благодарны людям, которые жертвуют на восстановление храма в Будславе