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Общество
10 сентября 2019, 19:21

Обследоваться на рак головы и шеи можно 16-18 сентября во время республиканской акции

Фото из архива
Фото из архива

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи, которая пройдет 16-20 сентября, можно будет бесплатно пройти обследование для раннего выявления онкологических заболеваний этой локализации, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая лабораторией онкопатологии центральной нервной системы с группой онкопатологии головы и шеи РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Жанна Колядич.

Вести прием будет мультидисциплинарная команда в составе трех специалистов - онколога, оториноларинголога и стоматолога. В течение трех дней, с 16 по 18 сентября, обратиться за консультативной помощью может любой желающий при подозрении на наличие новообразований головы и шеи. На качественный осмотр одного человека выделено по 15 минут.

В Минске акция пройдет в РНПЦ оториноларингологии, Республиканской клинической стоматологической поликлинике, Минском городском онкодиспансере. Аналогичные акции пройдут во всех областях на базе онкологических диспансеров, а в Бресте - центральной городской поликлиники. Предварительная запись проводится через отдельную телефонную линию с 9.00 до 18.00 по 13 сентября по телефонам: 8029 328 50 00, 8033 328 50 00, 8025 628 50 28.

По словам Жанны Колядич, особое внимание на акцию стоит обратить людям, у которых есть изъязвления слизистых оболочек, уплотнения, любые образования в полости рта, кровоточивость и односторонняя заложенность носа в течение длительного времени, осиплость, гнусавость, затруднения при дыхании или глотании. Вызвать беспокойство также должны налеты в полости рта, на боковых поверхностях языка, хронические травмы слизистой от острых краев обломанных зубов, плохо подобранных протезов.

Диагностика злокачественных новообразований слизистой оболочки полости рта, носа, ротоглотки, гортани не представляет особой сложности, поскольку они относятся к опухолям наружной локализации. Однако запущенность остается высокой. У большинства пациентов заболевание выявляют уже в третьей-четвертой стадиях. Задача акции - продвигать передовой опыт в области скрининга злокачественных новообразований этой локализации.-0-

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акция здоровье здравоохранение медицина рак
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