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09 сентября 2019, 15:12

Обсуждается открытие в БНТУ факультета китайских технологий - Карпенко

Игорь Карпенко. Фото из архива
Игорь Карпенко. Фото из архива

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском национальном техническом университете может быть открыт факультет китайских технологий. Вопрос обсуждается с Северо-восточным университетом Китая. Об этом сегодня сообщил министр образования Игорь Карпенко во время Европейского форума институтов Конфуция в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос открытия в БНТУ совместно с Северо-восточным университетом факультета китайских технологий находится в стадии обсуждения, проинформировал министр. "Перспективным представляется также создание филиала китайского университета в Беларуси", - отметил он.

За четверть века, прошедшую с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и КНР, сложились дружественные, доверительные отношения. Взаимодействие в сфере образования развивается также динамично и успешно. Нормативная правовая база включает в себя межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере образования и взаимном признании документов об образовании и ученых степенях. "Это способствует дальнейшему укреплению двусторонних взаимовыгодных отношений в этой области", - подчеркнул министр.

Белорусские вузы заключили уже более 350 прямых договоров о сотрудничестве с университетами Китая. Реализуются более 30 совместных образовательных программ высшего образования. Прорабатывается возможность организации совместной подготовки кадров высшей научной квалификации.

Игорь Карпенко напомнил, что 2019 год объявлен Годом образования Беларуси в Китае. По словам министра, стороны стараются максимально использовать это для наращивания сотрудничества. Так, в текущем году в КНР открыты три центра изучения Беларуси: на базе Нанкинского университета науки и технологий, Даляньского политехнического университета и Пекинского университета иностранных языков. Всего их создано 11. Работают две совместные научные лаборатории, достигнуты договоренности об открытии еще двух. Создан совместный институт Даляньского политехнического и Белорусского государственного университетов.

В прошлом учебном году более 1 тыс. белорусов проходили обучение по различным программам в КНР, в том числе более двухсот по предоставленным китайской стороной грантам. В белорусских университетах обучаются уже свыше 3 тыс. студентов из Китая. "Это радует, потому что именно молодежь в будущем создаст основу для реального сотрудничества наших стран как в сфере образования и культуры, так и в отраслях промышленности и секторах социальной сферы", - резюмировал Игорь Карпенко.

Форум проходит в Минске 9-10 сентября. В нем принимают участие около 50 руководителей и сотрудников институтов Конфуция из Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, России, Румынии, Словакии, Франции и Швеции. Специалисты обсуждают вопросы совершенствования деятельности институтов для активизации работы по реализации инициативы "Пояс и путь" на территории евразийского пространства. Рассматривают действия по созданию эффективных диалоговых площадок для ученых, политиков и предпринимателей, участвующих в этом проекте. Особое внимание планируется уделить образцовым институтам, их значению и роли в развитии классических и специализированных институтов Конфуция.

Заместитель генерального директора штаб-квартиры институтов Конфуция Чжао Гочэн обозначил на форуме приоритетные направления их работы по реализации инициативы "Пояс и путь", подробно остановился на деятельности образцовых институтов Конфуция.

Форум стартовал в новом здании РИКК, которое торжественно открыли 9 сентября на ул.Революционной.-0-

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