Обсуждение законопроекта о судебно-экспертной деятельности продлится до 16 ноября

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ) Беларуси приглашает повторно принять участие в обсуждении проекта закона "О судебно-экспертной деятельности". Соответствующий документ размещен на сайте комитета, сообщает БЕЛТА.
Публичное обсуждение продлится по 16 ноября. Замечания можно направлять на электронный адрес upoims@sudexpert.gov.by либо заполнить электронную форму на сайте ГКСЭ.
Законопроект является универсальным по своей сути базовым законом, нормы которого носят комплексный характер, охватывая как государственную, так и негосударственную экспертную деятельность, отражают единые подходы к ее организации и осуществлению.
В документе определены правовые основы судебно-экспертной деятельности, в том числе ее научно-методического, материально-технического и иного обеспечения, закреплены ее принципы. Унифицированы процессуальные основы проведения судебных экспертиз в уголовном, административном, гражданском и хозяйственном процессах. Закреплены основы ведения криминалистических учетов и коллекций как составляющей судебно-экспертной деятельности.-0-
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