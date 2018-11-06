Обсуждение законопроекта о судебно-экспертной деятельности продлится до 16 ноября

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ) Беларуси приглашает повторно принять участие в обсуждении проекта закона "О судебно-экспертной деятельности". Соответствующий документ размещен на сайте комитета, сообщает БЕЛТА.

Публичное обсуждение продлится по 16 ноября. Замечания можно направлять на электронный адрес upoims@sudexpert.gov.by либо заполнить электронную форму на сайте ГКСЭ.

Законопроект является универсальным по своей сути базовым законом, нормы которого носят комплексный характер, охватывая как государственную, так и негосударственную экспертную деятельность, отражают единые подходы к ее организации и осуществлению.

В документе определены правовые основы судебно-экспертной деятельности, в том числе ее научно-методического, материально-технического и иного обеспечения, закреплены ее принципы. Унифицированы процессуальные основы проведения судебных экспертиз в уголовном, административном, гражданском и хозяйственном процессах. Закреплены основы ведения криминалистических учетов и коллекций как составляющей судебно-экспертной деятельности.-0-