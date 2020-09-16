Обучающий центр и проект СГ - перед больницей спелеолечения в Солигорске поставлены новые задачи

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным врачом Республиканской больницы спелеолечения в Солигорске стала Наталья Дубовик. Коллективу больницы ее представил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда руководителем назначается человек из коллектива, это говорит о том, что оценка работы коллектива высокая", - отметил Дмитрий Пиневич. Он охарактеризовал Наталью Дубовик как профессионала. "Она не только организатор, но и, что крайне важно для нашего уникального учреждения, клиницист. Ее публикационная активность, надеюсь, будет продолжена", - сказал он.

Коллективу больницы присущи отзывчивость, дух коллективизма и товарищества, отметила Наталья Дубовик. "Когда мы буквально за один день были перепрофилированы для проведения реабилитации пациентов с коронавирусной инфекцией, коллектив показал себя мобильным, все стали работать в абсолютно другом для нас режиме. Это очень ценно, я благодарна вам за это", - сказала она.

Наталья Дубовик согласилась с тем, что нужно подтянуть материально-техническую базу, тем более что экспортный потенциал у учреждения достаточно высокий.

Дмитрий Пиневич поставил перед новым главврачом задачи по обновлению материально-технической базы учреждения, введению нового плана сервисного обслуживания. В планах - расширение подземной части работы больницы, введение подземного оздоровления для детей, разработка новых методик. Еще одно важное направление - создание обучающего центра для специалистов и разработка проекта Союзного государства по спелеолечению.-0-