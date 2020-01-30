Обучение пилотов в Беларуси начнется не раньше 2022 года - Авраменко

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучение пилотов в Беларуси начнется не раньше 2022 года. Об этом в интервью газете "Рэспублiка" рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, когда в стране появится национальная школа пилотов, о создании которой шла речь в прошлом году, министр отметил, что она планируется на базе Белорусской государственной академии авиации. "Сейчас активно этим вопросом занимаемся: Департамент по авиации создал рабочую группу из числа опытных пилотов, инженеров и профессорско-преподавательского состава академии по разработке стандартов обучения, учебных программ и планов. Нам нужно будет ввести новую специальность, подготовить преподавателей, нужна материально-техническая база, в том числе и дорогостоящие тренажеры".

Под школу пилотов, по словам министра, скорее всего, придется строить новый корпус академии. "Мы сейчас ведем переговоры с Банком развития, чтобы привлечь финансирование под этот проект, - сказал он. - С учетом стольких задач, думаю, что обучение пилотов в стране начнется не раньше 2022 года".

Напомним, ранее в Беларуси коммерческих пилотов не готовили, они проходили подготовку в России, Украине, странах Балтии.-0-

Авраменко считает открытие авиарейсов между регионами неперспективным "Мы сегодня сокращаем время движения поездов между крупными городами, из Гомеля до Минска можно доехать уже за три часа. В аэропорт же нужно приезжать за два часа до вылета, потом полет, дорога из аэропорта. Получается сопоставимое время, а стоимость билета может быть дороже", - сказал министр.