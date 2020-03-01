Обучение в БНТУ после выявления коронавируса продолжается по индивидуальным графикам

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучение в БНТУ после выявления коронавируса у студента из Ирана продолжается по индивидуальным графикам. Такая информация размещена на сайте вуза, сообщает БЕЛТА.

"Учебный процесс в университете продолжается. Обучение будет организовано по индивидуальным графикам. Для сохранения качества учебного процесса необходима отработка всех его элементов, организация соответствующих консультаций, взаимодействие с деканатами и кафедрами. Для обучающихся в БНТУ будет установлено учебное время самостоятельной работы по индивидуальным учебным графикам и проведения консультаций с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00", - говорится в сообщении.

Для этого требуется задействовать большое количество работников, в том числе из числа профессорско-преподавательского состава. "Поэтому личное участие и помощь студентов очень важны, а отсутствие в учебное время недопустимо и фактически является пропуском учебного занятия", - подчеркнули в вузе.

В БНТУ также обратили внимание, что иногородним студентам важно продолжить проживание в общежитии. "Важно понимать, что проживание в общежитии и в целом ограничение выездов за пределы Минска позволят создать эффективную систему необходимой профилактики, что значительно уменьшит возможные риски для всех", - отметили в университете. По мнению представителей вуза, проживание в общежитии позволит централизованно управлять ситуацией, обеспечит ежедневный сбор нужной информации о физическом состоянии студентов и при необходимости позволит оперативно принять соответствующие меры реагирования.

Как сообщалось, в Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса COVID-19 у одного из студентов из Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.-0-