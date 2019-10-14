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14 октября 2019, 15:52

Обыкновенные чудеса. Как в РНПЦ "Мать и дитя" ставят на поток уникальные операции

Фото из архива
Фото из архива

Хорошие новости из Республиканского научно-практического центра "Мать и дитя" приходят регулярно, при этом прессе сообщают далеко не обо всех случаях. Заместитель директора по акушерству и гинекологии Светлана Нагибович буквально навскидку рассказала о нескольких сложных операциях. Они, образно говоря, остались за кадром, хотя потребовали от медиков немалых усилий, которые оказались не напрасными.

Белорусские акушеры предпочитают работать в тесной связке с коллегами, на междисциплинарном уровне. "Акушерство сейчас настроено на междисциплинарное взаимодействие. Все технологии, которые параллельно развиваются в других РНПЦ, при необходимости направляются на спасение мамы и малыша", - отметила Светлана Нагибович.

В этом году специалисты "Мать и дитя", Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии впервые применили инновационную технологию оказания помощи при тяжелых вирусных пневмониях. Речь идет о системе экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая позволяет временно заместить утраченные функции легких или сердца. Так, при дыхательной недостаточности этот аппарат выступает в роли искусственного легкого. Благодаря ему происходит тот же газообмен, что и обычно: поступает кислород и удаляется углекислый газ. "Впервые к ЭКМО подключили беременную женщину с полисегментарной пневмонией и дали возможность родиться здоровому, практически доношенному ребенку", - отметила Светлана Нагибович. Она с удовлетворением добавила, что сейчас и мама, и малыш, а случай имел место весной, в самый разгар ОРВИ, чувствуют себя хорошо.

Еще одно чудо удалось совершить вместе с коллегами из РНПЦ детской хирургии и РНПЦ оториноларингологии. Белорусские медики спасли от верной гибели ребенка с опухолью в средостении, она проросла из трахеи в гортань. "Мы, не пересекая пуповину, интубировали новорожденного эндоскопическими методами. Иначе ребенок не смог бы сам сделать первый в своей жизни вдох", - рассказала замдиректора РНПЦ.

"Мать и дитя" имеет в Беларуси статус головного медучреждения в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии и медицинской генетики. Здесь внедряются новейшие технологии диагностики, лечения и реабилитации. Заинтересованы в центре и в том, чтобы перенимать зарубежный опыт. Например, в сентябре Светлана Нагибович в составе группы белорусских медиков побывала в Швеции. Визит состоялся при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси и программы Европейского союза MOST. Специалисты изучили шведский опыт в части медицинского обслуживания людей с инвалидностью. Акцент был сделан на репродуктивном здоровье. Одним из пунктов программы было посещение клиники Каролинского университета, где доцент Карин Петтерссон рассказала, как в Швеции оказывают дородовую помощь, принимают роды у женщин с травмами спинного мозга и неврологическими заболеваниями, приводящими к инвалидности.

В Беларуси в год две-три женщины со спинальной травмой становятся мамами. Все они получают консультацию и затем рожают в РНПЦ "Мать и дитя". В центре хотели бы улучшить технологии родовспоможения женщинам со спинальной травмой, пересмотрев вопрос в сторону естественных родов. "Нашим врачам и женщинам не хватает терпения дождаться естественного родового процесса в случаях со спинальной травмой. Будем учиться этому вместе", - с оптимизмом смотрит в будущее Светлана Нагибович. В числе приоритетных задач - дальнейшее совершенствование безбарьерной среды. "После изучения шведской системы медицинской помощи пациентам со спинальной травмой в части репродуктивного и сексуального здоровья, понимаешь, что нужно активнее развивать службу охраны мужского здоровья. Кроме того, важно создавать условия для таких пациентов, и для мужчин и для женщин", - добавила она. Речь в числе прочего идет о развитии информационных образовательных технологий, которые были бы полезны не только этим пациентам.

Белорусские наработки в сфере охраны материнства и детства интересны шведским специалистам. Карин Петтерссон подробно расспросила, как в целом выстроена эта система в Беларуси, отметила низкие показатели младенческой смертности (в 2018 году она была уровне 2,5 промилле), смертности детей в возрасте до 5 лет (3,4 промилле). В Беларуси растет выживаемость младенцев с экстремально низкой массой тела, в настоящее время она составляет более 80%.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-

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