"Очень добрые и гостеприимные" - первый зампред Венецианской комиссии поделилась впечатлениями о белорусах

31 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Первый заместитель председателя Венецианской комиссии Хердис Кьерульф-Торгейрсдоттир на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководителями конституционных судов зарубежных государств поделилась впечатлениями от нашей страны, а также вспомнила о своем знаменитом соотечественнике, часть жизни которого связана с Беларусью, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня большая честь быть здесь. В особенности я благодарна вам за слова поддержки и приветствие участникам международной конференции по современным тенденциям в конституционализации и роли конституционного контроля. В приветствии вы упоминали важность обмена опытом в защите конституционных ценностей", - отметила Хердис Кьерульф-Торгейрсдоттир.

По ее оценке, между Венецианской комиссией и Конституционным судом Беларуси сложились хорошие отношения. "И для нас большое удовольствие быть здесь, чтобы вместе отмечать 25 лет Конституционного суда", - подчеркнула первый зампредседателя Венецианской комиссии.

Она констатировала, что соответствующая конференция хорошо организована и стала очень динамичной.

Хердис Кьерульф-Торгейрсдоттир рассказала, что уже три раза была в Беларуси. В первый раз - 15 лет назад. Она отметила, что имела возможность вести интересные беседы с большим количеством людей, и подтвердила, что белорусы действительно очень добрые и гостеприимные. "И они великолепно ведут переговоры", - добавила первый зампредседателя Венецианской комиссии.

Учитывая, что Хердис Кьерульф-Торгейрсдоттир является уроженкой Исландии, она упомянула, что еще более тысячи лет назад один из ее соотечественников посещал Беларусь. Речь о Торвальде Кодранссоне - легендарном христианском миссионере и путешественнике, который является основателем монастыря святого Иоанна Крестителя в Полоцке.

Международная конференция "Современное конституционное развитие: роль конституционного контроля в конституционализации права", посвященная 25-летию Конституционного Суда Беларуси, проходит в Минске 30-31 мая с участием многочисленных зарубежных гостей и экспертов.-0-