"Очень тонкая и скрупулезная работа" - судебный эксперт об установлении жертв войны

Белорусская земля усеяна останками жертв Великой Отечественной войны. По фактам обнаружения захоронений - как воинских, так и мирных граждан - с 2015 года проведено более 300 экспертиз. Особую актуальность такие исследования приобрели в связи с уголовным делом о геноциде белорусского населения в годы войны и послевоенный период. На какие вопросы способны ответить судебные эксперты, исследуя костные останки, корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель начальника управления медико-криминалистических экспертиз главного управления судебно-медицинских экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Олег Куль.

- Олег Алексеевич, какие объекты будут исследоваться в ходе проведения медико-криминалистических экспертиз по этому вопросу?

- Мы будем исследовать костные останки, обнаруженные в местах массовых захоронений, расстрелов мирного населения, которые, предположительно, относятся к времени Великой Отечественной войны. Что касается предметов, которые могут быть обнаружены вместе с останками, прежде всего это фрагменты одежды, награды, различные пеналы, жетоны, как правило, они изымаются сразу же на месте обнаружения. Если что-то подобное попадает к нам, естественно, это отделяется от костных останков и передается инициатору назначения экспертизы, то есть следователю.

- Какие вопросы ставятся перед судебными экспертами, которые проводят такие экспертизы?

- Главная цель - определение количества захороненных людей, их возраста, по возможности - пола. Каждая из этих задач решается разными путями. Количество захороненных людей, например, определяется по числу каких-то костей скелета, которые указывают, что это был один человек. Это могут быть черепа, правые или левые парные кости (плечевая, бедренная, большеберцовая и т.д.). Могут быть непарные кости, например, грудина, первый или второй шейный позвонки и др. Чтобы определить пол человека, используется антропометрический метод с последующим математическим анализом полученных измерений.

- Как устанавливается возраст захороненных людей?

- Возраст взрослого человека определяется по степени заращения швов черепа, истирания зубов, по изменению костномозговых каналов длинных трубчатых костей. Это основные показатели. Примерно такие же подходы к определению возраста детей, но там есть такие нюансы, как точки окостенения, возрастные особенности развития зубов, заращение зон роста костей и т.д.

- Насколько я понимаю, в отдельных случаях судебные эксперты могут установить даже возможную причину смерти, так?

- Что касается причины смерти, эта задача гораздо сложнее. Для ее определения необходимо иметь полную информацию о том, какие части тела человека были повреждены. В данном случае имеются только костные останки, мягкие ткани отсутствуют. Если на костях скелета есть какие-то признаки повреждений, то можно говорить о причине смерти.

В целом же в ходе медико-криминалистической экспертизы костных останков можно установить следы перенесенных травм, полученных ранений, заболеваний, связанных с костной тканью, оперативных вмешательств (трепанация черепа, ампутация конечностей), какой-то врожденной деформации костей скелета. Также можно ответить, например, перелом давний или "свежий", с признаками сращения либо без них. Для этого существуют определенные морфологические признаки.

- А как устанавливается давность захоронения костных останков?

- Костная ткань разрушается не только от механических повреждений и травм, но и под воздействием времени. Давность захоронения определяется визуальным исследованием костных останков, анализируется степень их разрушения, изменения костной ткани. Также используются специальные методы. Например, в ультрафиолетовом свете в зависимости от давности захоронения кости приобретают различные оттенки - от серо-голубого до красно-коричневого. Кроме того, исследуется зубной аппарат. Эмаль зубов со временем также скалывается, трескается, разрушается, что также указывает на давность захоронения.

- Предполагаю, что исследование останков - это очень трудоемкая работа. Сколько времени занимает одно такое исследование?

- Костные останки одного человека в среднем исследуются от нескольких дней до нескольких недель. Многое зависит от того, какие вопросы поставлены инициатором и какие способы применяются. Чем больше костных останков, тем, естественно, требуется больший период времени для их исследования. Если речь идет о десятках и сотнях захороненных, можете представить себе объем работы.

- Экспертизы по фактам обнаружения захоронений - как воинских, так и мирных граждан, ведутся в ГКСЭ не первый год. Сколько уже проведено таких экспертиз?

- С 2015 года в управлении проведено более 300 подобных экспертиз. Наши эксперты в том числе выезжали непосредственно в места захоронения. Костные останки были изъяты поисковыми батальонами, а эксперты оценивали давность захоронения, количество захороненных людей, примерную половую принадлежность.

- Как далее используется полученная вами информация?

- Например, в одном случае в ходе проведения земляных работ в Минском районе были найдены костные останки нескольких военнослужащих Советской армии, на что указывали фрагменты амуниции: части кирзовых сапог, пуговицы, ремень с советской символикой, фрагменты советского оружия. А главное - был обнаружен пластмассовый пенал с бумажным бланком, заполненным карандашом для максимально длительного сохранения записей. Нанесенные чернилами записи со временем размываются, расплываются. Согласно этим данным, боец был призван на фронт в 1942 году из Сумской области Украины. Информацию мы передали следователю, а он - в военкомат для возможных поисков родных погибшего.

В другом случае было обнаружено воинское захоронение на территории Минска, с которого к нам поступили костные останки более 40 военнослужащих. На них были обнаружены следы огнестрельных повреждений и оказания медицинской помощи: трепанационные отверстия, следы ампутаций, оперативных вмешательств, в том числе, кстати, с использованием одной металлоконструкции. Исходя из этого, был сделан вывод, что найдено госпитальное захоронение военнослужащих, которые умерли от полученных ранений.

Приведу еще один пример. Около одной из деревень на территории Минской области (это была партизанская зона) обнаружили костные останки пяти человек, в том числе несовершеннолетнего. Мы нашли следы пулевых повреждений. При этом каких-либо признаков, указывающих на то, что это военнослужащие, не было. Это позволило уже не нам, а краеведам, считать, что в данном месте произошел расстрел гражданского населения.

По результатам всех проведенных экспертиз данные направляются в органы предварительного следствия.

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