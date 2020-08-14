Очень важно не утратить атмосферу, когда протестующие и правоохранители находят общий язык - Жук

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень важно не утратить сложившуюся атмосферу, когда люди, вышедшие выразить свое мнение, и правоохранители находят общий язык. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Я считаю, что насилие неприемлемо. Об этом вчера говорили многие. Нужно поддержать установившуюся в последние два дня атмосферу, где нет места жесткому насилию, где есть люди, высказывающие свое мнение, и люди, охраняющие правопорядок, и они находят общий язык. Это очень важно не утратить в ближайшие дни", - подчеркнул Дмитрий Жук.

Он убежден, что для разрешения сложившийся политической ситуации надо приходить к урегулированию ситуации на бесконфликтной основе. По его словам, от силовых столкновений протестующих и правоохранителей все общество было в шоке, ведь пострадавшие были с обеих сторон, и у всех есть свои семьи.

"По своей натуре белорусы не склонны к насилию, а нас, получается, втравливают, прежде всего молодых и эмоциональных ребят. Сегодня нам надо выходить из этого эмоционального кризиса и разговаривать умом", - заявил главный редактор.-0-