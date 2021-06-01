Очереди на границе - более 2,2 тыс. фур ожидает выезда из Беларуси в ЕС

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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 14.00 1 июня, выезда ожидает более 2,2 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 280 грузовиков, "Урбаны" - более 230.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 130 большегрузов, "Котловка" - более 350, "Каменный Лог" - более 430, "Бенякони" - более 300, "Привалка" - более 200.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" стоит более 200 грузовиков, "Берестовица" - более 100.-0-