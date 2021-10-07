Очереди на границе продолжают расти: выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 2,1 тыс. фур

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 18.00, выезда ожидают более 2,1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 160 грузовиков, "Урбаны" - свыше 120.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 50 большегрузов, "Котловка" - 210, "Каменный Лог" - более 250, "Бенякони" - более 270, "Привалка" - более 130 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 160 фур, "Берестовица" - более 70, "Козловичи" - свыше 500.

На украинском направлении перед пунктом пропуска "Мокраны" скопилось более 60 грузовиков, "Новая Рудня" - более 100, "Новая Гута" - свыше 30.-0-