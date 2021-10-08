Очереди на границе продолжают расти: выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 2,7 тыс. фур

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 18.00, выезда ожидают более 2,7 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 170 грузовиков, "Урбаны" - свыше 150.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 100 большегрузов, "Котловка" - 370, "Каменный Лог" - более 340, "Бенякони" - более 270, "Привалка" - более 280 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 180 фур, "Берестовица" - более 90, "Козловичи" - свыше 500.

На украинском направлении перед пунктом пропуска "Мокраны" скопилось более 80 грузовиков, "Новая Рудня" - более 200, "Новая Гута" - свыше 50.-0-