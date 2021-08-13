Очереди на границе стали уменьшаться: выезда из Беларуси в ЕС ждут более 630 фур

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 16.00 13 августа, выезда ожидают более 630 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 80 грузовиков.Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 60 большегрузов, "Котловка" - 110, "Каменный Лог" - более 190, "Бенякони" - свыше 90, "Привалка" - более 100.На польском направлении в настоящее время очередей нет.-0-