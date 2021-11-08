8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная партия вакцины из Китая против COVID-19 готова к отправке в Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Документы на закупку 1 млн доз вакцины уже прошли все согласования. В решении данного вопроса Минздраву Беларуси активно помогали представители министерств иностранных дел и посольства двух стран. Кроме того, планируется, что китайская сторона передаст Беларуси 500 тыс. доз вакцины и 500 тыс. шприцев в качестве иностранной безвозмездной помощи. Итого на этой неделе планируется поставка в Беларусь 1,5 млн доз вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm", - рассказали в пресс-службе.

Ожидается, что весь груз поступит в регионы и Минск после того, как вакцина пройдет контроль качества Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии, а шприцы получат регистрацию Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении. -0-

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