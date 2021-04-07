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Новости темы "Конституция Беларуси - работа над проектом"
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 14 апреля, сообщили БЕЛТА в рабочей группе по информационному обеспечению деятельности Конституционной комиссии.
Будут рассмотрены предложения по изменению конституционных положений об основах избирательной системы, определению конституционного статуса Всебелорусского народного собрания.
Как сообщалось, первое заседание Конституционной комиссии состоялось 31 марта. Тогда же был утвержден график ее заседаний. Они будут проходить два раза в месяц.-0-