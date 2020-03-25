Очередной чартер "Белавиа" доставит из Внуково в Минск 138 белорусов и граждан третьих стран

25 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Очередной, уже четвертый чартер авиакомпании "Белавиа", после полуночи доставит из московского аэропорта Внуково в Минск граждан Беларуси и других стран, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь пресс-службы посольства Беларуси в России Мария Арашкевич.

По словам дипломата, которая находилась в транзитной зоне аэропорта и контролировала процесс прохождения пассажирами необходимых формальностей, самолет "Белавиа" отправился от перрона Внуково сегодня в 23 часа. На его борту находятся 138 человек - 63 гражданина Беларуси, значительное количество граждан Украины, а также граждане Германии, Марокко, Узбекистана и Таджикистана, для которых перелет через Минск - практически единственная возможность попасть на родину.

Ранее уже были организованы три чартерных рейса "Белавиа" во Внуково для доставки белорусских граждан домой. Первый борт 20 марта вывез из Внуково около 100 белорусов. Вторым чартером в ночь на 23 марта было перевезено 82 человека, в том числе трое иностранцев (граждане Армении, Украины и Литвы). 24 марта на чартерном рейсе "Белавиа" в Минск прибыли более 70 человек, включая граждан Армении, Казахстана, Нидерландов, России и Украины.

Россия с 18 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. При этом первоначально оставила только возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Беларусь в течение 24 часов. Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывает в московский аэропорт Внуково, из которого в настоящее время нет прямых рейсов в Минск. Позднее российская сторона смягчила условия транзита, разрешив гражданам стран СНГ, в том числе Беларуси, следовать транзитом через другие воздушные пункты пропуска.-0-