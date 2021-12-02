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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной эвакуационный рейс из Ирака вылетел в Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Национального аэропорта Минск.
"Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из аэропорта Багдада в 8.23 и находится на пути в Минск", - говорится в сообщении.
Прилет в Национальный аэропорт ожидается в 12.30. Вылет из Минска в Эрбиль запланирован на 13.45.
Как сообщалось ранее, в Национальном аэропорту Минск примерно 390 человек (среди них 53 ребенка) ожидают вывозного рейса в Ирак.-0-