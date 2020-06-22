Очередной гуманитарный груз со средствами защиты доставили в Беларусь из Китая

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты для противодействия COVID-19 доставили в Беларусь из Гуанчжоу (Китай). Груз прибыл в адрес Республиканского центра организации медицинского реагирования Министерства здравоохранения по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за счет финансовых средств Европейского союза в рамках проекта неотложных мер по противодействию COVID-19 в странах "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Самолет заполнен средствами индивидуальной защиты. Вес груза - 49 т. Он включает более 2 млн медицинских масок, 1 млн респираторов, лицевые щитки, медицинские халаты. Все это поставляется в рамках инициативы "Солидарность во имя здоровья", которая финансируется Европейским союзом и осуществляется в партнерстве с ВОЗ. Эти средства защиты предназначены прежде всего медработникам, потому что эти люди находятся на переднем крае борьбы с COVID-19 и, конечно, подвергаются большому риску заражения", - рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.

Батыр Бердыклычев.

По его словам, ожидаются еще дополнительные поставки средств индивидуальной защиты. "А также обучение медицинского персонала и работа по укреплению потенциала системы здравоохранения для противодействия эпидемиям. Потому что, к сожалению, COVID-19, возможно, не последняя эпидемия и системы здравоохранения должны быть готовы к этому. Я бы хотел выразить огромную благодарность ЕС за щедрую финансовую поддержку, Министерству здравоохранения за партнерство в этой области. И также разрешите мне пожелать всем медработникам здоровья, благополучия и поздравить их с профессиональным праздником", - сказал представитель ВОЗ.

Как подчеркнул глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель, в условиях пандемии необходимо действовать сообща. "Поэтому Европейский союз всячески поощряет социальное дистанцирование и принятие мер для предотвращения распространения вируса. Вместе со своими государствами-членами и финансовыми институтами мы выступаем единой командой Европы, объединяя ресурсы и предоставляя помощь в различных сферах нашим странам-партнерам, включая Беларусь. Например, две недели назад Польша осуществила поставку необходимого оборудования в рамках механизма гражданской защиты Европейского союза, - отметил он. - В последние месяцы мы тесно взаимодействовали с ООН и Белорусским обществом Красного Креста, чтобы обеспечить безопасные условия для медицинских и социальных работников по всей стране. Все эти мероприятия направлены на повышение уровня защищенности и устойчивости граждан, подвергающихся наибольшему риску в условиях пандемии коронавируса. Сегодня мы рады осуществить еще одну поставку средств защиты для поддержки системы здравоохранения Беларуси. Я хотел бы поблагодарить ВОЗ за логистическое сопровождение этой поставки".

Дирк Шубель

Заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк поблагодарил Европейский союз и ВОЗ за гуманитарную помощь. "Данная помощь в ближайшие день-два будет распределена и поставлена в регионы. Мы готовимся к возможной второй волне, хотя надеемся, что ее не будет. Но, действительно, эта помощь своевременна. Поэтому огромное спасибо, и заверяю вас: она попадет непосредственно туда, где сегодня необходима", - добавил замминистра.-0-

Борис Андросюк

Фото Рамиля Насибулина