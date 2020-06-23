Очередной выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы" посвящен агропромышленному комплексу

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый выпуск мультимедийного проекта "З гонарам у сэрцы" посвящен развитию агропромышленного комплекса Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Выпуск "Сельское хозяйство: от возрождения до покорения новых рынков" рассказывает про основные достижения отечественной сельскохозяйственной отрасли, работу аграриев, ученых, перерабатывающих организаций, подготовку кадров - всех, кто обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси.

История успеха отрасли показана на примере передовых предприятий, которыми гордится страна и о которых знают далеко за ее пределами, - агрокомбината "Снов", "Серволюкса", "Прогресса-Вертелишки", "Рассвета им. К.П.Орловского" и других.

Как сообщалось, проект Белорусского телеграфного агентства "З гонарам у сэрцы", посвященный достижениям суверенной Беларуси в различных сферах, стартовал 16 июня.

За годы независимости наша страна прошла огромный путь развития, результаты этого процесса может ощутить каждый белорус. После развала Советского Союза мы смогли не только сохранить страну, но и приумножить ее экономический потенциал, обеспечить каждому гражданину необходимый набор социальных гарантий, укрепить национальную безопасность. Голос Беларуси слышен на авторитетных международных площадках во многом благодаря мирным инициативам руководства страны.

Каждый выпуск проекта "З гонарам у сэрцы" будет рассказывать о достижениях в развитии определенной сферы - от высоких технологий и национальной безопасности до медицины и национальной культуры.

При подготовке выпусков используются архивная информация, подшивки газет, фотографии и видео, репортажи наших корреспондентов и инфографики.

Первый лонгрид был посвящен сохранению и динамичному развитию отечественной промышленности.-0-