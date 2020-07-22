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22 июля 2020, 21:29

Одежду делового стиля для школьников выпускают 10 предприятий "Беллегпрома"

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одежду делового стиля для школьников выпускают 10 швейных и трикотажных предприятий концерна "Беллегпром", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Среди них - "Славянка", "Свiтанак", Жлобинская швейная фабрика, "Калинка" и другие. Часть предприятий производит линейку спортивной одежды для занятий физической культурой и спортом.

"К новому учебному году предприятия отрасли расширили ассортимент школьной одежды как для девочек, так и для мальчиков. Планируется, что в торговые организации страны поступит порядка 600 тыс. швейных и трикотажных изделий для детей школьного возраста. Покупателям будет предложено более 500 моделей, из них почти 300 - новые", - рассказали в пресс-службе.

Основа коллекций одежды делового стиля 2020-2021 учебного года - это классический стиль (classik) и повседневный (casual). "Коллекции одежды для девочек включают сарафаны, платья, юбки, жилеты, жакеты, брюки, которые дополняют классические деловые и нарядные блузки. Для мальчиков предлагаются пиджаки, жилеты, брюки, жакеты, кардиганы, а также сорочки и джемперы", - пояснили в "Беллегпроме".

Для производства школьного ассортимента используются поливискозные и полушерстяные ткани, смесовые ткани с содержанием хлопка, трикотажные полотна, которые соответствуют всем нормам и требованиям, предъявляемым к детской одежде.

"Важное отличие коллекции школьной формы 2020-2021 от предыдущих сезонов - многообразие изделий из ткани в клетку. Популярными остаются трикотажные модели, так как это удобно: такая одежда не мнется и не сковывает движений. Новинкой сезона станут блузки из хлопка, вышитого с использованием техники ришелье. Их выпускает ЗАО "Калинка", - отметили в концерне.

Школьная коллекция представлена широким размерным рядом, что позволит подобрать одежду для учащихся всех возрастов. Большая часть моделей - с регуляторами, это обеспечит идеальную посадку при разной комплекции. Выпускаются модели и для детей с нестандартной фигурой.

Как подчеркнули в пресс-службе, предприятия отрасли при производстве школьной одежды преимущественно сохранили отпускные цены на уровне 2019 года.-0-

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