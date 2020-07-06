6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один абитуриент удален с ЦТ по иностранному языку за шпаргалку, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

На ЦТ по иностранному языку в этом году зарегистрировались около 26,5 тыс. человек. Абитуриенты имели возможность пройти испытание по одному из пяти иностранных языков: английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому. "Не явились около 6% абитуриентов. По медицинским показаниям не прошли три человека. В Витебске удален за нарушение один человек - с ЦТ по французскому языку за шпаргалку", - рассказал Юрий Миксюк.

Директор РИКЗ напомнил, за какие еще нарушения абитуриент может лишиться возможности сдавать ЦТ. Так, в аудиторию нельзя приносить телефоны и другие средства связи, устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию. Только на ЦТ по химии и физике можно взять с собой калькулятор. Кроме того, во время тестирования запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, просить других людей о помощи для выполнения заданий. Пересдать тестирование по предмету можно будет лишь в следующем учебном году.

Очередное ЦТ пройдет 8 июля. Абитуриентов ожидает тестирование по химии.

Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. абитуриентов.-0-