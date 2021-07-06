Один абитуриент удален за мобильный телефон с ЦТ по географии

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С централизованного тестирования по географии за мобильный телефон удален один абитуриент, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Сдавать испытание планировали более 1 тыс. человек. "Не явились 143 человека. Удален один абитуриент за мобильный телефон. Не прошедших по медпоказаниям нет", - рассказал Юрий Миксюк.

В РИКЗ напомнили, что в аудиторию нельзя приносить телефоны и другие средства связи, устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию. Во время тестирования запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, просить других людей о помощи для выполнения заданий. Абитуриент может быть удален из аудитории и за использование шпаргалок. В таком случае пройти испытание по предмету он сможет только в следующем году.

Тот, кто не попал на тестирование по уважительной причине, сможет пройти испытание в резервный день. Для этого нужно будет пройти перерегистрацию. Она началась 2 июля и завершится 9-го. При этом комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение. В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На базе их и будет проходить тестирование.

Следующее ЦТ - по всемирной истории (новейшее время) - пройдет 8 июля. Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. абитуриентов.-0-