ОДКБ готова привлекать медиков, полицейских и саперов к миротворческим миссиям ООН

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар – БЕЛТА/. ОДКБ готова привлекать сводные миротворческие подразделения с участием медиков, полицейских и саперов к миротворческим миссиям ООН. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, который сегодня принял участие в заседании Совета Безопасности ООН, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Заседание, прошедшее в формате видеоконференции, было посвящено теме: "Сотрудничество между ООН и региональными и субрегиональными организациями в поддержку международного мира и безопасности: Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности".

"В качестве важнейшего практического направления нашего сотрудничества с ООН на долгосрочную перспективу мы расцениваем взаимодействие по вопросам миротворческой деятельности", - заявил Станислав Зась.

Он выразил признательность заместителю генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьеру Лакруа. "По результатам нашей встречи 22 июня 2021 года дела заметно продвинулись, - констатировал он. - Создана совместная рабочая группа ОДКБ и ООН по вопросам миротворчества. Организовано регулярное проведение на экспертном уровне консультаций со специалистами Департамента операций по поддержанию мира. В начале декабря 2021 года при содействии департамента состоялась рабочая поездка специалистов ОДКБ в миротворческую миссию ООН в Ливане ("UNIFIL"). Состоялись полезные встречи с руководством миротворческой миссии и миротворцами "в поле". Получаем полезную помощь в прохождении процедур сертификации программ и методик подготовки наших миротворцев в базовой учебно-методической организации ОДКБ по стандартам ООН. Прорабатываем возможность участия миротворцев ОДКБ в действующих операциях ООН по поддержанию мира через "координирующее государство". Готовы привлекать при этом сводные миротворческие подразделения, в том числе: военной полиции, медицинские, инженерно-саперные, которые комплектовались бы государствами членами организации".

Станислав Зась напомнил, что главами государств ОДКБ учрежден институт специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества в ранге заместителя генерального секретаря ОДКБ. "Мы заинтересованы в его активном взаимодействии с профильными структурами ООН", - указал он.

"ОДКБ располагает значительными ресурсами для эффективного участия в миротворческих операциях ООН, - отметил генсек ОДКБ. - На сегодняшний день миротворческие силы ОДКБ насчитывают около 3800 человек. Это высоко подготовленные и оснащенные современными вооружением и техникой подразделения, в которых большая часть военнослужащих имеют боевой опыт и опыт участия в операциях по поддержанию мира. Они в целом отвечают требованиям и стандартам ООН, как по структуре, так и по уровню готовности к действиям по предназначению".

Генсек подчеркнул: высокий профессиональный уровень Коллективных миротворческих сил ОДКБ был подтвержден в ходе недавней миротворческой операции в Казахстане. "Операция проводилась на основании запроса Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности и соглашения о миротворческой деятельности ОДКБ. Что говорит о ее легитимности и соответствии нормативно правовой базе ОДКБ, ратифицированной парламентами государств нашей организации. Более того, ее проведение полностью соответствовало политическим и международно-правовым принципам ООН. Генеральный секретарь ООН в соответствии с требованиями статьи 54 Устава ООН и статьи 4 нашего Договора о коллективной безопасности был незамедлительно уведомлен нашим письмом о проведении операции", - напомнил Станислав Зась.

"Фактически это был первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ пришлось задействовать на практике, - констатировал он. - При этом необходимо отметить, что задачу устранения угрозы безопасности и стабильности удалось выполнить в кратчайшие сроки. Подчеркну: эффект операции был достигнут в значительной мере за счет моральной и политической поддержки Казахстана со стороны союзников по ОДКБ и четких скоординированных действий миротворцев, прибывших в кратчайшие сроки и убывших после завершения операции. Вызывает удовлетворение, что за всю операцию со стороны наших миротворцев не было произведено ни одного выстрела. Миротворческие подразделения использовались исключительно для охраны важнейших инфраструктурных объектов и предотвращения гуманитарной катастрофы".

"Хочу заверить членов Совета Безопасности и генерального секретаря ООН, всех участников сегодняшнего заседания в том, что ОДКБ сегодня располагает реальными возможностями, в частности миротворческим потенциалом, которые, при необходимости, могут использоваться в интересах поддержания международного мира и безопасности. И мы при этом, безусловно, заинтересованы в самом широком взаимодействии с профильными структурными подразделениями ООН", - резюмировал генсек ОДКБ.

Он также указал во время заседания на беспрецедентно возросшую напряженность в Восточно-европейском регионе. "Продолжающееся последние годы наращивание войсковых группировок, военной инфраструктуры и военной деятельности вблизи западных границ государств членов ОДКБ, в совокупности с неурегулированными проблемами на востоке Украины привели ситуацию на грань сползания к полномасштабным военным действиям. Очень рассчитываем на то, что стороны переговорного процесса смогут найти приемлемые развязки сложившихся проблем и не допустят развертывания военных действий", - подчеркнул Станислав Зась.

"Очевидно, что острота региональных конфликтов не снижается и представляет перманентную угрозу международному миру. Для превентивных действий и преодоления опасности мы готовы использовать значительный потенциал при объединении усилий ОДКБ и профильных структур ООН в сфере безопасности, в первую очередь – в миротворчестве и в борьбе с новыми вызовами и угрозами", - заверил генеральный секретарь ОДКБ.

В мероприятии, прошедшем под председательством России, приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, постоянные представители стран-членов СБ ООН и постоянные представители государств-членов ОДКБ.

"Обстоятельное обсуждение результатов и перспектив сотрудничества между ООН и ОДКБ состоялось в конструктивном ключе", - прокомментировал его итоги пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.-0-