ОДКБ: миграционный кризис грозит перерасти в большую беду для тысяч мирных людей

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Миграционный кризис грозит перерасти в большую беду для тысяч мирных людей. Об этом говорится в поступившем в БЕЛТА комментарии Секретариата ОДКБ о ситуации на белорусско-польской границе.

"Мы внимательно и с озабоченностью следим за миграционным кризисом на белорусско-польской границе, - подчеркнули в Секретариате ОДКБ. - Возникший миграционный кризис грозит перерасти в большую беду для тысяч мирных людей, среди которых есть немало женщин и детей".

"Рассчитываем, что стороны при поддержке авторитетных международных организаций предпримут все возможные политико-дипломатические и гуманитарные меры для мирного разрешения кризисной ситуации, чтобы она не переросла в угрозу безопасности на границе государства - члена ОДКБ", - заявили в Секретариате ОДКБ.-0-