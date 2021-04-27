ОДКБ намерена разработать механизм обеспечения биологической безопасности

27 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности на фоне пандемии COVID-19 намерена разработать механизм обеспечения биологической безопасности. Об этом было заявлено на встрече министров обороны и секретарей советов безопасности стран ОДКБ с председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"На примере пандемии COVID-19 стало очевидно, что со стремительным распространением различных инфекционных заболеваний в мире возрастает угроза безопасности, - отметил пресс-секретарь. - Поэтому была высказана необходимость принять конкретные меры с учетом позиций сторон по разработке механизма обеспечения биологической безопасности государств - членов ОДКБ".

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества государств - членов ОДКБ в военно-политической и военно-технической сфере, а также в направлении совместной борьбы против глобальных вызовов и угроз, таких как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, обеспечения региональной безопасности, ситуации в Афганистане и укрепления охраны государственной границы между Таджикистаном и Афганистаном.-0-