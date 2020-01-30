ОДКБ не будет бороться с коронавирусом, но войска биозащиты необходимо развивать - начштаба

30 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В формате Организации Договора о коллективной безопасности не будет предприниматься специальных мер для борьбы с новым коронавирусом, однако подразделения биологической защиты в странах - участницах ОДКБ необходимо развивать. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас стоят несколько иные задачи, тем более перед военной составляющей, чем борьба с коронавирусом", - сказал Анатолий Сидоров, отвечая на вопрос одного из белорусских журналистов о том, не планирует ли ОДКБ использовать ситуацию с распространением нового коронавируса как предпосылку для проведения учений войск химической, радиационной и биологической защиты.

"В современном мире, конечно, невозможно не учитывать факторы, которые могут повлиять на состояние радиационной, химической и биологической обстановки, - продолжил начальник Объединенного штаба ОДКБ. - В состав войск коллективных сил входят отдельные структуры, которые занимаются этими вопросами. Вместе с тем, не связывая с коронавирусом, мысли о том, что надо больше уделять внимания развитию этой составляющей, имеют место. Это будет более глубоко проанализировано, и в зависимости от реальной необходимости будут приниматься какие-то решения".

"Беларусь, я уверен, самодостаточна в решении проблем, связанных с радиационной, химической и биологической защитой", - добавил Анатолий Сидоров.-0-