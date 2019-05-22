ОДКБ предложила НАТО наладить диалог и взаимное участие в военных учениях

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры иностранных дел стран ОДКБ в открытом обращении к главам МИД государств - членов НАТО предложили установить контакты между координирующими органами организаций и совместное участие наблюдателей в военных учениях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на распространенное секретариатом ОДКБ заявление по итогам заседания Советов министров иностранных дел стран ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

В частности, в документе предлагается набор мер по налаживанию диалога между Постоянным советом ОДКБ и Североатлантическим советом, а также обеспечению взаимного участия в качестве наблюдателей в военных учениях в формате ОДКБ и НАТО.-0-