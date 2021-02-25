ОДКБ прорабатывает вариант проведения учений в условиях коронавирусных ограничений

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ОДКБ прорабатывает вариант проведения учений в 2021 году в условиях ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объединенный штаб совместно с оборонными ведомствами государств - членов ОДКБ прорабатывает вариант организации совместных учений в условиях возможных ограничений, схожих с 2020 годом", - отметил Анатолий Сидоров.

По его словам, в текущем году практика военных учений, нацеленных на наращивание оборонного потенциала организации, совершенствование боевой выучки, слаженности и мобильности войск (коллективных сил) ОДКБ будет продолжена. "При этом совместная подготовка органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности, как и в 2020 году, будет сориентирована на рассмотрение антитеррористической тематики", - указал Анатолий Сидоров.

В этом году спланирован комплекс мероприятий: пройдет совместная деловая игра под руководством генерального секретаря ОДКБ. Во время ее проведения Центром кризисного реагирования ОДКБ во взаимодействии с оперативными группами заинтересованных министерств и ведомств государств ОДКБ будут детально рассматриваться факторы, влияющие на состояние коллективной безопасности, прогнозироваться развитие военно-политической и стратегической обстановки в регионах коллективной безопасности, определяться вероятность возникновения кризисных ситуаций, а также механизмы влияния на них на всех этапах зарождения и развития.

Запланировано проведение совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2021", объединяющего подготовку различных компонентов войск (коллективных сил) ОДКБ и включающего специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2021", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2021", совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021".

"Указанные учения будут проводиться на территории Таджикистана, - сообщил начальник Объединенного штаба. - Во время учений в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности группировка войск (коллективных сил) будет отрабатывать задачи по предотвращению попыток проникновения на территорию государств - членов организации боевиков международных террористических организаций, перекрытию каналов перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, выявлению и нейтрализации так называемых спящих ячеек, готовящих террористические акты, а также другие задачи контртеррористической борьбы".

На завершающем этапе совместного оперативно-стратегического учения на территории России планируется совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2021", при проведении которого будут отрабатываться вопросы постконфликтного урегулирования в кризисной зоне проведением миротворческой операции.-0-