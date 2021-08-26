ОДКБ проведет учение с подразделениями Центрально-Азиатского региона по ликвидации бандформирований

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26 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совместное учение с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ (КСБР ЦАР) "Рубеж-2021" пройдет с 7 по 9 сентября в Кыргызстане на полигоне Эдельвейc, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.Тема учения: "Подготовка и ведение боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ". "Основные цели учения - совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления войск (коллективных сил) ОДКБ в организации боевых действий и управлении подчиненными войсками (силами), а также повышение слаженности подразделений КСБР ЦАР при выполнении задач во время совместной операции", - отметил пресс-секретарь.В преддверии учения с офицерами командования и штаба КСБР ЦАР пройдет оперативный сбор, где будут отрабатываться планирование и подготовка совместной операции.В учении примут участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов, уполномоченных в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.Пресс-секретарь напомнил, что коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности предназначены для обеспечения военной безопасности государств - членов ОДКБ, в том числе для участия в отражении внешней военной агрессии и совместных контртеррористических операциях. Группировка КСБР ЦАР в зависимости от угрозы может иметь различную структуру, состав и средства усиления, включая авиацию. Общая численность КСБР ЦАР - около 5 тыс. человек. В состав национальных формирований (контингентов) КСБР ЦАР государства - члены ОДКБ Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности (Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) выделяют воинские соединения, части и подразделения постоянной готовности вооруженных сил и других войск, формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба, оснащенные высокомобильной военной техникой, сопрягаемыми системами вооружения и связи, а также подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.-0-