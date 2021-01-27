ОДКБ провела консультации по подготовке системы коллективной безопасности на 2022 год

27 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На базе Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности в режиме видеоконференции 26-27 января состоялись консультации по проекту плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 год, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович.

"С учетом предложений представителей заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ обсуждены командно-штабные, специальные и совместные учения с силами и средствами разведки, материально-технического обеспечения, с коллективными силами оперативного реагирования, коллективными авиационными силами, миротворческими силами ОДКБ, а также с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона, - проинформировал пресс-секретарь. - Рассмотрены вопросы проведения тренировок оперативного состава Центра кризисного реагирования ОДКБ и национальных органов, уполномоченных на взаимодействие с ним, мероприятия совместной подготовки военных кадров и международного военного сотрудничества с государствами, не являющимися государствами - членами ОДКБ, и другими международными организациями".

Мероприятие состоялось под общим руководством исполняющего обязанности начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майора Сергея Куприка. В нем приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Секретариата и Объединённого штаба ОДКБ.

"Мероприятия, предусмотренные планом, направлены на повышение готовности сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к выполнению задач по предназначению. Совместная плодотворная работа позволила выработать согласованные позиции по всем рассматриваемым вопросам. Обсуждены все предложения и замечания, поступившие по проекту плана от министерств и ведомств государств - членов ОДКБ, содержание документа доработано", - отметил, подводя итоги, генерал-майор Сергей Куприк.

Согласованный проект документа Объединенный штаб ОДКБ направит на рассмотрение Постоянного совета ОДКБ для принятия решения о дальнейшем его направлении в государства - члены организации на внутригосударственное согласование.-0-