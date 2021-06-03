ОДКБ провела штабные переговоры о подготовке учения спецназа "Гром-2021"

3 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Штабные переговоры о подготовке специального учения с формированиями сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ под кодовым названием "Гром-2021" состоялись 1-3 июня в Армении, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Мероприятие прошло в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год", - сказал пресс-секретарь.

В переговорах приняли участие представители внутренних войск МВД Беларуси, полиции и других заинтересованных министерств и ведомств Армении, МВД Кыргызстана, МВД России, Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Таджикистана и Секретариата ОДКБ.

"В ходе штабных переговоров рассмотрены и согласованы основы замысла и порядок проведения учения; составы руководства учения и национальных контингентов государств - членов ОДКБ, привлекаемых на учение, сроки и порядок прибытия их в район учения; порядок развертывания и состав оперативного штаба формирований сил специального назначения КСОР ОДКБ для проведения совместной специальной операции, а также вопросы всестороннего обеспечения учения", - добавил пресс-секретарь.

Во время учения, проведение которого запланировано на территории Армении, будут отработаны в два этапа практические действия формирований сил специального назначения КСОР ОДКБ с задействованием бронетехники, специального автотранспорта, авиации, беспилотных летательных аппаратов, служебно-разыскных собак.-0-