ОДКБ выработала комплекс мер для минимизации связанных с Афганистаном угроз - Зась

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОДКБ выработала комплекс мер для минимизации угроз, связанных с Афганистаном. Об этом генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Не станет ли Афганистан капканом, не придется ли нам опять отправлять туда своих сыновей? Конечно же, нет. Это абсолютно беспочвенные опасения. ОДКБ - это исключительно оборонительная военно-политическая организация. И в Договоре о коллективной безопасности, Уставе нашей организации предусмотрено применение коллективных оборонительных сил исключительно в пределах зоны ответственности ОДКБ, то есть в пределах границ наших стран", - отметил Станислав Зась.

На прошедшей недавно внеочередной сессии Совета коллективной безопасности обсуждалась ситуация в Афганистане именно с точки зрения обеспечения безопасности стран - участниц ОДКБ. "У нас был выработан комплекс по минимизации этих угроз: противодействие наркотрафику, терроризму, незаконной миграции. Но понятно, что сейчас ситуация там меняется, и это надо внимательно изучать и учитывать в своей деятельности, в том числе в плане борьбы с этими угрозами, которые никуда не делись, а отчасти даже, наоборот, актуализировались", - подчеркнул он.-0-