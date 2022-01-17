ОДКБ запустила официальный канал в Telegram

17 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности сегодня запустил официальный канал в мессенджере Telegram, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Ресурс содержит актуальную информацию об обстановке в зоне ответственности ОДКБ и других важных международных вопросах, касающихся интересов государств - членов организации в сфере безопасности.

"Официальный Telegram-канал ОДКБ необходим организации в качестве современного цифрового информационного ресурса для оперативного распространения объективной и достоверной информации о деятельности ОДКБ в сфере политического, военного, военно-технического, военно-экономического сотрудничества, а также при работе в сфере противодействия современным вызовам и угрозам государств - членов ОДКБ - Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, - сказал пресс-секретарь. - Наши подписчики приобретают возможность из первых рук получать информацию о решениях, принимаемых уставными органами ОДКБ: Советом коллективной безопасности (СКБ), Советом министров иностранных дел (СМИД), Советом министров обороны (СМО), Комитетом секретарей советов безопасности (КССБ), Постоянным советом, а также о деятельности рабочих и вспомогательных органов ОДКБ".

У организации также появится возможность своевременного реагирования на происходящие события и быстрой доставки необходимого контента потребителям, добавил пресс-секретарь ОДКБ.-0-