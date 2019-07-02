Однофамильцы Медведевы

У этих однофамильцев очень разные судьбы. Но есть то, что объединяет Наталью Ивановну и Виталия Федосовича Медведевых. И это не только особое, опаленное войной детство, но и стремление найти себя в науке. Данная творческая стезя, конечно же, открылась в послевоенное время. Наташа Медведева еще ребенком пережила Ленинградскую блокаду. Может потому профессия в мирной жизни была связана с разработкой новых рецептур в Белорусском научно-исследовательском институте производства продуктов питания... Тринадцатилетним пареньком встретил Великую Отечественную войну Виталий Медведев. Возраст не стал помехой для партизанского связного и разведчика. После освобождения Беларуси он получил образование и посвятил себя экономической науке. Вдохновение черпал из реальных событий возрождавшейся экономики.

Военное лихолетье оставило незаживающие шрамы в душах этих детей войны…

Партизанский разведчик

В 1941-м мирную жизнь в деревне Угольщина, разместившейся в живописном месте впадения речки Малыш в полноводную Друть, что в Белыничском районе Могилевской области, перевернула война.

Еще недавно мальчик из интеллигентной семьи Виталий Медведев впитывал атмосферу радушия, доброты и гармонии, царившую на домашних музыкальных вечерах, которые устраивали его родители Федос Самсонович и Мария Ивановна. Здесь собирались по вечерам, в выходные и праздничные дни учителя, медицинские работники, инженеры – строители дорог и мостов военного ведомства и с машинно-тракторной станции, агрономы и зоотехники, приезжие интеллигенты. Виталию примером для подражания служили не только родители, но и трое родных братьев. Каждый из них довольно хорошо музицировал: играли кто на скрипке, кто на балалайке и даже на мандолине. Так что вечера всегда удавались на славу. Но в 1941 году, как и многие жители деревни Угольщина, двое братьев из семьи Медведевых, те, что постарше, ушли на войну, а вот подростков Виталия и Леонида на фронт не взяли.

Виталий Федосович Медведев

Вспоминая те времена, Виталий Федосович отмечает:

– С фашизмом боролись все от мала до велика. Деревне повезло, предателей Родины как таковых не было. Лишь единицы подались на службу к немцам. Так что Угольщина, по сути, жила совместными интересами с партизанами.

"Карьера" разведчика для тринадцатилетнего Виталия Медведева началась летом 1941-го с обычного похода в лес за ягодами. Там он встретился с группой советских воинов. "Окруженцы" попросили паренька принести из дома что-нибудь поесть, а заодно более тщательно осмотреться и, если получится, уточнить расположение немцев, разместившихся в деревне.

– Тогда я еще не знал, что многие из этих новых знакомых станут для меня не только соратниками в борьбе с германскими захватчиками в тылу врага, но и особенно близкими друзьями, – рассказывает В. Медведев. – Кадровый офицер Константин Белоусов, начальник штаба танкового полка, оказался в окружении в районе г. Лиды, отступал с боями и вынужден был отойти в лес со своими товарищами Виктором Хорсовым и Михаилом Абрамовым.

Младший лейтенант Михаил Абрамов, старший лейтенант Константин Белоусов, младший лейтенант Осман Касаев, Георгий Медников – все это командиры, которые впоследствии создадут и возглавят партизанские отряды. Еще не раз потом Виталий с братом Леонидом будет выполнять их поручения: доставлять провиант и одежду, слушать по своему радиоприемнику Москву и сообщать важную информацию партизанам и, конечно, доставать необходимые сведения о немецких гарнизонах. В отдельных случаях нужно было запомнить номера машин, в других – вычислить маршруты передвижения вражеских колонн.

Семья Медведевых всячески старалась поддерживать партизан. Шли даже на большой риск, предоставив им временное убежище на чердаке своего дома. Чтобы не навлечь беду на сельчан, партизаны перебрались в заброшенную баню – одинокое строение-полуземлянку в кустарнике в конце деревни. В этот временный "штаб" молодые разведчики Виталий и Леонид зачастую доставляли свои донесения.

Впоследствии Виталия Медведева, как, впрочем, и его брата, несмотря на юный возраст, приняли настоящими боевыми связными групп К.М. Белоусова и М.И. Абрамова. Они боролись с немецко-фашистскими захватчиками в составе 600-го партизанского полка, выполняя важные задания командования, как правило, разведывательного характера.

Помнит ветеран и самые первые масштабные операции народных мстителей, в ходе которых были уничтожены две фашистские машины, разобраны четыре деревянных моста на шоссе Белыничи – станция Друть. В результате гитлеровцы надолго лишились переправы через реку, коммуникации врага с крупными населенными пунктами прервались.

Партизаны берегли своего юного связного-разведчика, который находил в окрестных лесах и близлежащих деревнях и приводил в отряд новых бойцов из бывших красноармейцев, местных жителей, спасавшихся от фашистов. Так, кстати, он и встретил бойцов 121-й стрелковой дивизии.

– Я был мелкий такой, шустрый паренек, везде просачивался, – шутит Виталий Медведев. – Да и никто из немцев на меня особого внимания не обращал. Я им не примелькался даже, когда номера машин записывал. Но были задания и посложнее. Помню, чтобы отследить расписание передвижения немецких эшелонов, бегал босиком в течение нескольких дней от одной станции к другой, это по расстоянию чуть ли не до самого Могилева, практически 40 километров отмахал, сбил ноги до крови. Как известно, у реки Друть находится одноименная железнодорожная станция. Моя задача заключалась в том, чтобы выяснить, сколько проходит поездов из Минска и Осиповичей в Могилев. Отследить, в какое время идут пассажирские составы, а когда – с грузовой техникой, включая танки.

Однако не зря старательный разведчик сбивал ноги, добывая важную информацию. Эти данные стали основой для проведения в ноябре 1942 года комплексной масштабной операции: партизанские отряды 113, 121, 425 и 600-й объединились и взорвали мост на станции Друть, уничтожив немецкий гарнизон. Железнодорожный путь Осиповичи – Могилев в результате бездействовал вплоть до прихода Красной армии в 1944 году.

С развертыванием партизанского движения усложнялись поручения. Как связной-разведчик он контактировал с Могилевским подпольным комитетом, которым руководил Казимир Юльянович Мэттэ.

– Разведывательная сеть расширялась, – отмечает Виталий Федосович. – Одним из "источников" информации из Могилева служила для нашего партизанского отряда Нина Рогинская. В основном она передавала мне данные о немецких гарнизонах, базирующихся в городе. Эти ценные сведения я потом доставлял своему командиру К.М. Белоусову. Нина хорошо знала немецкий язык и потому выступила инициатором привлечения в борьбе с захватчиками антифашистов из числа немецких солдат. Например, в январе 1943 года на нее вышел унтер-офицер немецкой армии австриец Фридрих Пиецтке, который искал связи с партизанами. Несколько позже в сопровождении связных в 600-й полк прибыл также и Отто Никель. И уже осенью 1943 года под командованием Пиецтке и Никеля создается интернациональный взвод численностью 30 человек. Среди антифашистов были не только немцы. К партизанской борьбе подключился француз Роже Жан-Мари. Впрочем, и меня тоже прикрепили к этому интернациональному подразделению. Нашему полку доверяли все более ответственные задания, включая сбор разведданных для Москвы.

Во второй половине января 1943 года с этой целью к нам прибыл уполномоченный ЦК КП(б)Б И.М. Кардович. Большую землю интересовало расположение немецких войск в Могилеве.

В.Ф. Медведев (в первом ряду) вместе с родителями Марией Ивановной, Федосом Самсоновичем и братом Леонидом

К тому времени, по словам В. Медведева, в полку организовали специальное подразделение разведчиков под руководством Андрея Павлова. Работа велась основательно. На базе разведданных осуществлялись и непрерывные масштабные операции. Одна из них длилась два с половиной месяца. В результате бригада К. Белоусова разгромила два крупных немецких гарнизона на реке Друть и в д. Пашково, уничтожила железнодорожный мост.

– Фашисты мстили зверски, – рассказывает Виталий Федосович. – Только в течение двухнедельной блокады бригады К. Белоусова в мае 1943 года погибли 40 партизан, 100 человек были ранены. Я тогда тоже оказался в окружении. Мы по нескольку дней не выходили из землянки. Страшно было, когда пошел прочесывать лес карательный отряд, сверху летели снаряды. Считаю, мне просто чудом удалось уцелеть. В нашей бригаде в живых осталось 500 человек. Впоследствии на ее основе была создана военно-оперативная группа под командованием К. Белоусова, которая вошла в историю партизанского движения на оккупированной территории Беларуси…

В 1943 году фашисты, озлобленные активным противодействием партизан, практически полностью сожгли деревню Угольщина. В большинстве своем жители спаслись, ушли в лес. Только вот мать Виталия и Леонида Мария Ивановна покинуть деревню не успела. За связь с партизанами фашисты избили ее металлическим шомполом от винтовки, а затем подожгли дом с прилегающими к нему строениями... Вскоре самые смелые жители возвратились на пепелище. Мать, окровавленную и неподвижную, обнаружили лежащей во дворе. Долго люди отливали ее холодной водой, и она выжила. Но от последствий издевательств оккупантов Мария Ивановна полностью не оправилась, болела и умерла в возрасте 64 лет.

Делу защиты Родины мужчины семьи Медведевых отдали все силы и даже жизни. Двое старших братьев Виталия Федосовича громили врага на передовой. Василий погиб в 1941 году на фронте под Брянском. Сергей воевал танкистом, был начальником штаба танкового полка, встретил Победу. Леонид – соратник Виталия по партизанскому движению, выполняя очередное задание отряда, при переходе через шоссе наткнулся на засаду фашистов и погиб…

В 1943–1944 годах "особым заданием" Виталия Медведева был сбор данных о местах хранения провианта, который фашисты конфисковали у деревенских жителей. Отряд нуждался в продовольствии и зимней одежде. Отбить у немецких гарнизонов самое дорогое в условиях военного времени можно было только после определения точного местонахождения этих запасов. С заданием Виталий справился успешно, отряд был обеспечен всем необходимым.

Из боевой характеристики на связ­ного-разведчика Медведева Виталия Федосовича, подписанной командиром Г. Медниковым, комиссаром В. Некрасовым, начальником штаба В. Швагриновым:

"Медведев Виталий Федосович в апреле 1942 года был привлечен в качестве связного-разведчика 600-го партизанского отряда как один из смышленых, расторопных подростков. Выполнял задания по разведке гитлеровских гарнизонов, размещения карателей в ряде населенных пунктов. Легко проникал в расположение гитлеровцев, собирал и сообщал важные данные о воинских частях и гарнизонах. Добывал оружие, боеприпасы, радиоаппаратуру, радиодетали, снаряжение. Часто привлекался в качестве проводника. Докладывал обстановку, сообщал командованию об обнаруженных оружии и боеприпасах (р. Друть, Малыш и др.). Пользовался заслуженным авторитетом среди партизан и командования".

В 1944 году Красная армия освободила территорию Беларуси, в том числе Белыничский район. Партизанский 600-й полк на рассвете 28 июня соединился с регулярными частями 2-го Белорусского фронта. Но тех, кому еще не исполнилось восемнадцати лет, гнать фашистов далее с родной земли, участвовать в сражениях на передовой линии фронта не взяли. Среди них был и Виталий Медведев.

Боевые соратники – партизаны 600-го полка (слева направо):Медников Георгий Фролович –командир полка; Медведев Виталий Федосович – связной-разведчик полка; Некрасов Василий Тимофеевич – комиссар полка; Швагринов Виктор Дионисиевич – начальник штаба полка. Белыничский район, 9 мая 1985 года

Но переход к мирной жизни дался юноше непросто: очень не хватало боевых товарищей, их поддержки в трудные моменты, а также привычных партизанских будней. К слову, своих соратников Виталий Федосович Медведев, несмотря на солидный возраст – 90 лет, и сегодня помнит поименно: Михаил Абрамов, Константин Белоусов, Георгий Медников, Василий Некрасов, Виктор Швагринов, Осман Касаев, Захар Гапонов, Максим Белохвостов, Николай Аверьянов… С оставшимися в живых никогда не прерывал связи.

Но постепенно мирная жизнь взяла свое, и боевой партизанский связной-разведчик встал на новую стезю. Виталий окончил школу и поступил в БГУ, чтобы навсегда остаться верным единожды выбранной профессии, служению экономической науке. Сегодня о член-корреспонденте НАН Беларуси Виталии Федосовиче Медведеве говорят как об ученом с мировым именем, который владеет прогнозным видением экономических проблем. Трудно даже перечислить весь широкий комплекс сложнейших вопросов и задач, которые приходилось решать В. Медведеву. Если вкратце, то научная, научно-организационная и управленческая деятельность ученого посвящена проблемам методологии развития региональных экономических систем, построению информационного обеспечения науки, техники и производства, разработке научных обоснований формирования и развития хозяйственного комплекса Беларуси, реализации стратегии национального суверенитета в отношениях с мировым сообществом.

Горькие воспоминания военных лет навсегда остались в памяти партизанского разведчика. Но живы в сердце и самые светлые мгновения.

– Помню, что меня окружали только счастливые лица в дни освобождения Беларуси, – отмечает Виталий Федосович. – Когда объявили о Великой Победе советского народа над фашизмом, ликованию нашему не было предела. Так мы шагнули в новую мирную жизнь...

Печать блокады

– Не люблю вспоминать войну, – говорит Наталья Медведева. – Война – это грязь, холод, лишения и неизбежная смерть, которая забирает жизни твоих близких, знакомых и товарищей и оставляет пустоту в душе и истерзанное горем и печалью сердце на долгие годы. А в моем случае – это блокадные дни, ужасы бомбежек и неизгладимые воспоминания о голодном детстве. А вот Победа…. Казалось, радости не будет конца. Мы словно проснулись от тяжелого липкого сна: весной 1945-го оживала не только природа. После стольких лет страданий воспряли духом и люди. Я рада, что в моей памяти до сих пор сохранились эти светлые моменты.

Наташа с папой. Фото сделано за год до войны

Как и многих ленинградских ребятишек, Наталью Медведеву спасла эвакуация. В первый раз трехлетнюю девочку попытались вывезти из осажденного города в 1941 году одну, без родителей. Однако на 126-м километре от Ленинграда эшелоны с детьми были разбомблены фашистами, и оставшихся в живых детей снова вернули в город. Наталья помнит, как ее мать в смятении и страхе разыскивала среди выживших, закутанных в одинаковые платки, свою маленькую дочку. Опознать Наташу ей удалось по шрамику на левой ручке: когда-то девочка серьезно поранилась. Помнит она, как плакала мама и очень сильно прижимала к себе…

Восьмого сентября гитлеровские войска захватили город Шлиссельбург у истока Невы и окружили Ленинград с суши. Началась 871-дневная блокада города на Неве. Единственной дорогой в осажденный город было Ладожское озеро. Из Ленинграда по воде было эвакуировано 33 479 человек, но навигация была смертельно опасна. Частые налеты вражеской авиации и непредсказуемые осенние штормы делали каждый рейс подвигом. Медведевым повезло, вторая попытка вырваться из окруженного фашистами Ленинграда удалась. В 1942 году по известной "Дороге жизни" через Ладогу маму с дочкой в числе многих эвакуировали в Набережные Челны, где они оставались до 1944 года. День Победы Наталья Медведева встретила уже в Минске.

Она вспоминает, что в том далеком 1941 году самым страшным для нее, маленькой девочки, был не артобстрел или бомбежки, а невыносимый голод. Когда каждый день впроголодь, не то что хлеб, даже случайно найденная зеленая картошка урожая прошлого года казалось счастьем, ведь из нее можно было сварить суп.

– В военное время было очень популярно стихотворение Александра Безыменского "Письмо, вложенное в посылку", написанное от лица девочки, у которой нет мамы, – рассказывает Наталья Ивановна. – Я и сейчас помню, как поэт там описывал фрица: "Весь противный, весь зеленый Вроде жабы и гадюк. На плечах его – погоны, На руках его – паук". А вот мне тогда немцев видеть еще не приходилось. И в детском представлении они действительно были ужасными созданиями. Однако в 1945 году мне все же довелось своими глазами наблюдать за тем, как вели строем пленных фрицев. Я до сих пор помню свое искреннее удивление, что это были не монстры, а изможденные и уставшие люди. Мне было их так жаль, что я решила объяснить маме нахлынувшие чувства на своем, детском языке: "Это же человеки, их надо покормить"… Вот что осталось в памяти у блокадного ребенка.

Н.И. Медведева с плюшевым медведем, ставшим для нее талисманом в годы войны

Когда Наталья Ивановна говорит о своем трудном военном детстве, о доб­рых людях, которые помогали преодолеть лишения, голод, блокадные ужасы, в ее глазах стоят слезы. Даже спустя столько лет ей нелегко даются эти воспоминания, потому что они затрагивают самые сокровенные струны души. Напоминают о высокой цене, заплаченной нашим народом за Победу в Великой Отечественной войне.

Детский садик г. Минска. Наталья Медведева вторая справа в первом ряду. Ноябрь 1944 года

Мирная жизнь для Натальи Медведевой началась с легендарной, первой открытой после войны, минской средней школы № 1. В 1945 году она отправилась в первый класс. Затем был Политехнический институт и увлекательная работа в Белорусском научно-исследовательском институте производства продуктов питания (ныне это НПЦ НАН Беларуси по продовольствию), связанная с разработкой новых рецептур.

– В 1959 году многие полуфабрикаты, включая клецки и котлеты, завозили из Польши, – вспоминает Наталья Ивановна. – Пока на существующую проблему не обратили внимания в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия: "Как же так, мы, картофельная республика, а клецки ввозим из-за границы. Беларусь должна иметь собственное производство продуктов из картофеля". На этой волне наш институт даже был переименован в Институт продуктов питания из картофеля. Мы очень активно работали над новыми рецептами, и вскоре в разработку пошли и белорусские полуфабрикаты.

В 1965 году Наталья Медведева поступила в аспирантуру и началась, как она говорит, "моя двойная жизнь: творческая и домашняя". Чтобы выполнить кандидатскую, пришлось из Московского института кондитерской промышленности доставить в Беларусь установку для испытания реологических свойств картофельных масс. В багаже кандидата наук Н.И. Медведевой много разработанных уникальных рецептур, например, с ее легкой руки в стране появились отечественные чипсы и крекеры с разными натуральными наполнителями и вкусовыми добавками. Причем соответствующие строгим нормам ГОСТа.

Вся научная жизнь Натальи Ивановны связана с родным институтом, глубоким изучением проблем питания и консервирования, сушки и заморозки продуктов из картофеля. В 1992 году она вышла на заслуженный отдых. И тут открылась новая страница активной жизни Н. Медведевой – в качестве члена совета общественной организации "Защитники и жители блокадного Ленинграда" Фрунзенского района г. Минска, а с 1995 года – его председателя. С 1996 по 2006 год она была председателем городского совета этой общественной организации. Сегодня Наталья Ивановна Медведева продолжает опекать защитников и жителей блокадного Ленинграда, проживающих во Фрунзенском районе столицы.

Н.И. Медведева на опытном поле кукурузы. 1987 год

– Для меня важно, чтобы героев войны, блокадников Ленинграда, выстоявших, несмотря ни на что, в кольце окружения, помнили и другие поколения, – говорит Н.И. Медведева. – Печать блокады, она ведь осталась в нашем сердце, обожженном войной. В 1995 году нас в Минске было более полутора тысяч, на торжественные мероприятия 8 сентября в День памяти жертв блокады Ленинграда все не вмещались в большие залы Дома офицеров или Дворца проф­союзов. Однако время берет свое: теперь нас почти в десять раз меньше. Но главное, что мы объединились для того, чтобы поддерживать друг друга во всех жизненных ситуациях, делить на всех и заботы и радости. Свою миссию видим также в том, чтобы рассказывать новому поколению правду о военном времени и Великой Победе.

Ставшие традиционными встречи – уникальная возможность для молодежи не по книгам узнать об отдельных вехах истории нашего народа. Важно, чтобы новое поколение не забывало, какой ценой досталась Победа.

По инициативе Натальи Ивановны Медведевой в 2003 году в средней школе № 7 г. Минска была создана единст­венная в Беларуси музейная комната по истории блокадного Ленинграда "И память сердца говорит…".

Экспозиция музейной комнаты по истории блокадного Ленинграда "И память сердца говорит..." в СШ No 7 г. Минска

– Экспонаты для музейной комнаты подбирались в процессе сотрудничества со школами города Санкт-Петербурга, в частности со средней школой № 210, которая предоставила материалы и книги, – рассказала заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 7 Антонина Дыро. – При содействии Натальи Ивановны Медведевой школа сотрудничала с Международной ассоциацией общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. Во время проведения ежегодных встреч с поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны в музей передавались личные вещи участников событий. Собран большой массив мемуаров, рассказов, личных вещей, фотографий и книг, наград, листовок военного периода, периодических изданий, посвященных героическим событиям, жизненному пути солдат и блокадников. Например, в экспозиции представлены воспоминания переживших блокаду Натальи Ивановны Медведевой, Наума Яковлевича Бержица, Анатолия Михайловича Митрополова, Якова Юделевича Пикуса, Валентины Николаевны Зайцевой, Никифора Михайловича Кутузова, Ольги Михайловны Миланович и других. Фактически музей стал информационным центром по патриотическому и интернациональному воспитанию учащихся школы. Регулярно на базе материалов музейной комнаты организуются встречи с блокадниками Ленинграда, уроки-встречи и выездные экскурсии в парк 60-летия Октября во Фрунзенском районе Минска.

А. Дыро особо подчеркнула, что благодаря популяризаторской и информационной деятельности Натальи Ивановны об этом школьном музее знают в России. И в 2014 году из Санкт-Петербурга в минскую школу поступила уникальная инсталляция из военных предметов. В экспозиции также находится капсула с землей Пискаревского кладбища, наградные значки, книги, посвященные снятию блокады Ленинграда.

Инсталляция из военных предметов

– Для меня здесь все 250 экспонатов памятные, – отмечает Наталья Медведева. – Вот мой плюшевый медведь, которого я не выпускала из рук во время бомбежки эшелонов и эвакуации на барже с зерном в Набережные Челны. А вот те ленинградские 125 граммов хлеба в сутки, которые получали в 1941-м дети, служащие и иждивенцы… Блокада научила нас держаться плечом к плечу перед лицом любой беды. О примерах мужества и стойкости советского народа нельзя забывать. Это самый прочный фундамент для воспитания молодежи, которая будет дальше строить будущее.

Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ