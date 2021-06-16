16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одного абитуриента удалили с ЦТ по белорусскому языку за мобильный телефон. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Сдавать белорусский язык планировали 17,9 тыс. абитуриентов. "Не явились на тестирование 779 человек. Удален один человек за мобильный телефон. Тех, кто не смог сдавать тестирование по медицинским показаниям, не было", - проинформировал Юрий Миксюк.

Испытание по русскому языку ожидает абитуриентов 18 и 19 июня , ЦТ по обществоведению состоится 21 июня, математике - 23 и 24 июня, биологии - 26 июня. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 28 июня, химии - 30 июня, физике - 2 июля, истории Беларуси - 4 июля, географии - 6 июля, всемирной истории (новейшее время) - 8 июля.

Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек. -0-